Издавна в народе верили - все, что завяжешь на Феклу 7 октября, нельзя будет развязать в будущем.
Сегодня наши предки часто играли свадьбы, потому что считали - брак, заключенный 7 октября, будет крепким и счастливым.
Также сегодня издавна девушки умывались утром простоквашей и верили в то, что она поможет сохранить молодость и красоту.
Кроме того, наши предки говорили, что с 7 октября начинается зима, поэтому было принято следить за погодой.
7 октября нужно молиться святой Фекле и просить ее обо всем, в чем нуждаетесь.
Нельзя в день Феклы давать деньги в долг и самому брать в долг, также нельзя употреблять алкоголь.
7 октября запрещено плохо отзываться о родных или близких, дабы не навлечь на беду.
Нельзя отказывать в помощи, чтобы самому в следующем году не быть нуждающимся.
Важно следить за погодой, главные приметы 7 октября:
Если сегодня гром гремит – значит зима будет теплой и снега будет мало.
На дубе видите желудей – зима будет без сильных морозов.
Птицы летят низко – зима будет ранней и будет с морозами.
Солнце яркое сегодня – будет смены погоды.
Сегодня, 7 октября, день ангела отмечают: Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фекла.
Источник: РБК.
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