Издавна в народе верили - все, что завяжешь на Феклу 7 октября, нельзя будет развязать в будущем.

Сегодня наши предки часто играли свадьбы, потому что считали - брак, заключенный 7 октября, будет крепким и счастливым.

Также сегодня издавна девушки умывались утром простоквашей и верили в то, что она поможет сохранить молодость и красоту.

Кроме того, наши предки говорили, что с 7 октября начинается зима, поэтому было принято следить за погодой.

7 октября нужно молиться святой Фекле и просить ее обо всем, в чем нуждаетесь.

Нельзя в день Феклы давать деньги в долг и самому брать в долг, также нельзя употреблять алкоголь.

7 октября запрещено плохо отзываться о родных или близких, дабы не навлечь на беду.

Нельзя отказывать в помощи, чтобы самому в следующем году не быть нуждающимся.

Важно следить за погодой, главные приметы 7 октября:

Если сегодня гром гремит – значит зима будет теплой и снега будет мало.

На дубе видите желудей – зима будет без сильных морозов.

Птицы летят низко – зима будет ранней и будет с морозами.

Солнце яркое сегодня – будет смены погоды.

Сегодня, 7 октября, день ангела отмечают: Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фекла.

Источник: РБК.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.