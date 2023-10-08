Народный праздник 8 октября также посвящен Сергию Радонежскому - его считают настоятелем домашней птицы, особенно кур.

Из-за чего так считают - до сих пор неизвестно, может быть потому, что куриный бульон помогает восстановить тяжелобольным, а пожилой и молодой организм прекрасно усваивает куриное мясо.

8 октября наши предки заготавливали консервацию и засолку капусты.

Семья принимала участие в заготовке, также раньше верили, что до этой даты солить капусту не нужно.

Издавна хозяйки пекли 8 октября хлебные лепешки на листе капусты.

Существуют и запреты сегодня, так, нельзя, как и в любой другой православный праздник, конфликтовать, повышать голос и сквернословить.

Также следует быть особенно внимательным к поступкам и помыслам 8 октября, не желать плохого другим и помогать нуждающимся.

Сегодня нельзя отказывать в помощи и не нужно злоупотреблять алкоголем.

Существуют приметы сегодня, которая подскажет, какой будет погода в ближайшие дни:

Так, если сегодня хорошая погода - такой она будет еще 3 недели.

Дует ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снежной.

Если березовые листья еще не опали 8 октября – значит холода будут нескоро.

Источник: РБК.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.