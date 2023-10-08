Мобилизация в Украине, всем мужчинам следует готовиться к тому, чтобы защищать нашу страну.

Мобилизация в Украине идет, поэтому каждый военнообязанный мужчина должен готовиться к защите страны с оружием в руках.

Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Истомин добавил, что мобилизация в Украине не коснется всего населения, но все военнообязанные мужчины должны готовиться к защите страны.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", - заявил Истомин.

Украинцы в комментариях высказали свое мнение по поводу мобилизации в Украине:

"А ТЦК, полиция, СП, чиновники, депутаты и их детишки готовы? Прямо вижу эту огромную армию, которая идет только вперед и ведет простых мужчин за собой...",

"Депутаты, должностные лица и скрывающиеся заграницей это не граждане Украины? Когда они пойдут защищать?",

"А депутаты, мажоры все кто откупается от мобилизации, когда будут защищать Украину? Легче ли пи***ть о мобилизации из окна шикарной виллы?! Не аху**и, пусть не убегают за бугор...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Telegraf .

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