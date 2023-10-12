В супермаркетах и ​​магазинах все делается для того, чтобы человек оставил как можно больше денег, но есть простые хитрости, которые помогут избежать «крючков» маркетологов.

Так, перед тем как зайти в супермаркет эксперты советуют включить в наушниках быструю музыку, пишет Politeka.net.

Это может показаться странным, но этот совет действительно работает. Да, медленная фоновая музыка увеличивает продажи в магазинах на 38%. Менее медитативные мелодии, звучащие из наушников, помогут не попасться на этот «крючок».

Еще одно простое правило посещения супермаркетов – не идти за покупками натощак. Ведь голодного покупателя соблазнить едой, разными вкусностями и ароматными запахами из отдела хлебобулочных изделий несложно. Так что корзину голодный человек будет наполнять гораздо активнее. В конце концов, на кассе придется расплачиваться за то, чего не планировалось покупать.

Более того, эксперты даже подсчитали – если поесть заранее, расходы в среднем удастся снизить на 64%.

Также, находясь в супермаркете, нужно помнить – для привлечения внимания товары расставляют специальным образом. На уровне глаз, как правило, находятся самые дорогие продукты.

Последний «крючок» маркетологов ждет вас у касс – именно там размещают мелкие недорогие товары в ярких упаковках. При ожидании в очереди покупатель может прийти к выводу, что эта вещь ему очень нужна и совершить незапланированную, импульсивную покупку.

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