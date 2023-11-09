Ваши любимые ботинки или кроссовки могут стать неприятными источниками неприятного аромата, особенно после продолжительного использования или интенсивных физических нагрузок.

Если вы ищете простой и эффективный способ избавить свою обувь от этого недостатка, то мы поделимся с вами полезным лайфхаком, который поможет вам восстановить ботинки до свежести и приятного аромата.

Причина неприятного аромата

Прежде чем мы расскажем вам о лайфхаке, давайте рассмотрим причины, почему обувь может запахнуть неприятно. Ароматы возникают от бактерий, произрастающих во влажных и темных средах. Обувь, особенно после спортивных тренировок, создает идеальные условия для размножения этих бактерий, что может привести к неприятному запаху.

Простой лайфхак для удаления аромата

Чтобы избавиться от неприятного аромата из вашей обуви, вы можете использовать обычный бикарбонат натрия. Этот продукт легко доступен в любом супермаркете и стоит копейки. Бикарбонат натрия обладает свойствами абсорбировать неприятные запахи и делать обувь свежей и приятной на ощупь.

Вот как вы можете использовать бикарбонат натрия, чтобы избавиться от неприятного аромата:

Вытряхните обувь от любых остатков пыли и грязи.

Приготовьте бикарбонат натрия. Вам понадобится около 2-3 ложек на каждую пару ботинок.

Посыпьте бикарбонат натрия внутреннюю часть каждого ботинка, равномерно распределяя его.

Оставьте ботинки на ночь или в течение нескольких часов, чтобы бикарбонат натрия мог впитать аромат.

После этого вытряхните остатки бикарбоната натрия из обуви и они будут готовы к использованию.

При необходимости повторите процедуру еще раз, пока аромат полностью не исчезнет.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме