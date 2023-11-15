Обеспечение курам надлежащего питания в зимнее время имеет решающее значение для их здоровья и продуктивности.

Зимний период может являться испытанием для птиц, особенно для кур, которые отмечаются как важные домашние иждивенцы. Вот несколько полезных советов по поводу того, как правильно кормить кур зимой:

Белки и энергия

Обеспечьте цыплятам достаточное количество белков и энергии в их рационе. Зима – это время, когда птицы тратят больше энергии для поддержания своего тепла. Добавьте больше белков, которые помогают в сохранении тепла, и энергетических компонентов, таких как кукуруза или гречка.

Витамины и минералы

Витамины и минералы являются основой здоровья кур. Добавьте в рацион цыплят витамины A, D и E, которые особенно важны зимой. Минералы, такие как кальций и фосфор, поддерживают качество яиц и костную систему.

Горячие напитки

Обеспечьте доступ к теплой воде кур. Горячие напитки помогают птицам удерживать нормальную температуру тела, что критически важно в холодный период. Воду следует подавать в теплых контейнерах во избежание замерзания.

Дополнительное лакомство

Добавление свежих овощей и фруктов в зимний рацион может обеспечить дополнительные витамины и минералы. Тыквы, яблоки и морковь – это отличные источники полезных веществ.

Сухой и чистый дом

Важно обеспечить курам сухой и чистый дом. Влага может привести к болезням, а холодные условия могут усугубить состояние птиц. Обеспечьте гнезда соломой и отсеками для утепления.

Регулярное медицинское освидетельствование

Не забывайте о регулярных медицинских осмотрах. Зима – это время, когда кур может легче атаковать болезнь. Поддерживайте их иммунитет путем добавления пробиотиков или витаминных добавок.

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