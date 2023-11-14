Если вы хотите держать свои тапочки чистыми и свежими, стирка в стиральной машине – это идеальный способ.

Во время холодных зимних дней нет ничего лучше, чем возвращаться домой и обуть удобные, теплые домашние тапочки. Однако со временем они могут стать настоящим героем борьбы с пылью, грязью и пятнами. Здесь мы поделимся несколькими интересными секретами, как правильно стирать домашние тапочки.

Предпочтите отличные материалы

Прежде чем закинуть тапочки в стиральную машину, убедитесь, что они предназначены для стирки. Многие производители производят тапочки, которые можно стирать в машине, и они обычно имеют ярлыки или инструкции на эту тему. Обычно тапки из искусственных материалов, таких как полиэстер или шерсть, отлично переносят стирку.

Используйте мягкие средства для стирки

Выбирайте мягкие, нейтральные средства для стирки, чтобы избежать раздражения вашей кожи или потери цвета тапочек. Обычно тапочки не требуют сильной или агрессивной мойки, поэтому используйте половину обычного количества стирального средства.

Используйте низкую температуру

Важно использовать холодную или теплую воду во время стирки тапочек. Высокая температура может привести к деформации материала или изменению формы тапочек. Также, выбирая температуру, следуйте инструкциям изготовителя.

Используйте специальный мешок для стирки

Чтобы избежать повреждения тапочек в стиральной машине, рассмотрите возможность использования специального мешка для стирки. Он позволяет заботиться о тапках, сохраняя их в безопасности от трения с другими предметами во время стирки.

Сушите правильно

После стирки тапочки следует правильно высушить. Избегайте использования сушилки, поскольку она может привести к деформации или изменению формы. Лучший способ – это сушить их при комнатной температуре, позволяя им медленно высыхать.

Работайте с пятнами перед стиркой

Если на тапочках есть пятна, старайтесь их очистить перед стиркой. Используйте мягкую губку или щетку и небольшое количество пятновыводителя. Это поможет избежать того, чтобы пятна закрепились во время стирки.

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