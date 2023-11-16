Чтобы обеспечить долговечность и красоту изделий из шерсти, важно правильно ухаживать за ними, в частности, соблюдая правильные методы стирки.

Изделия из шерсти всегда считаются символом комфорта и тепла. Этот природный материал имеет отличные теплоизоляционные свойства и приятный на ощупь. Ниже приведены пять полезных советов, которые помогут вам сохранить ваши шерстяные вещи в отличном состоянии.

Читайте этикетку перед стиркой

Перед тем как стирать любую вещь из шерсти, важно внимательно прочесть этикетку изделия. Там обычно указаны рекомендации по температуре стирки, осторожности при отжиме и сушке. Следование рекомендациям производителя поможет избежать повреждений и обеспечит правильный уход за шерстяными вещами.

Используйте специальные средства для стирки шерсти

Для стирки вещей из шерсти следует использовать специальные мягкие моющие средства, предназначенные именно для этого типа тканей. Такие средства помогают сохранить природные свойства шерсти, не разрушая волокна и не портя их структуру.

Стирка в ручном режиме или на программе для очень чувствительных тканей

При стирке шерсти в машине выберите режим для чувствительных тканей или стирку вручную. Шерсть очень чувствительна к воздействию воды и трения, поэтому важно выбрать наименьшее воздействие на ткань, чтобы избежать ее повреждений.

Избегаем сушки в сушилке

Одной из главных ошибок при стирке шерсти является использование сушки в сушилке. Высокие температуры и интенсивное движение могут привести к сокращению волокон шерсти и потере формы изделия. Лучше высушить вещь утюгом на полотенце, избегая прямого солнечного света.

Храните шерстяные вещи правильно

Чтобы избежать деформаций и потери формы, важно хранить шерстяные вещи правильно. Лучше всего хранить их, повесив на вешалках в шкафу. Предотвращайте изменение формы и храните изделия в сухом месте во избежание образования пятен и неприятных запахов.

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