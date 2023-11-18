Кухонные полотенца – это неотъемлемая часть кухонного интерьера, но со временем они могут накапливать разные пятна от еды, напитков и других веществ.

Если вы ищете эффективный способ удалить старые пятна из кухонных полотенец, может потребоваться только один подручный продукт, который всегда под рукой в ​​каждой кухне.

Главный герой: Сода бикарбонат

Сода бикарбонат, или горчичная соль, известна своими свойствами удаления пятен и нейтрализации запахов. Она станет вашим лучшим помощником в борьбе со старыми пятнами на кухонных полотенцах. Вот несколько шагов, которые помогут вам с легкостью очистить полотенца от пятен.

Замочите полотенца. Перед тем как использовать соду бикарбонат, замочите свои полотенца в прохладной воде в течение 15-20 минут. Это поможет предотвратить распространение пятна и сделает его удаление более легким.

Нанесите бикарбонат соду. Посыпьте бикарбонат соду прямо на пятно. Будьте щедры, особенно на старых и трудных для удаления пятнах.

Растирайте. Используйте мягкую щетку или пальцы, чтобы растирать соду бикарбонат по пятну. Используйте легкие круговые движения для того, чтобы продукт проник в ткань.

Оставьте на время. Пусть сода бикарбоната действует на пятно в течение примерно 30-60 минут. Это позволит продукту сыграть свою роль в удалении пятна и запаха.

Промойте полотенца. После того, как сода бикарбоната успела сыграть свою роль, промойте полотенца в холодной воде. Убедитесь, что все остатки соды бикарбоната вымыты.

Стирать обычным способом. Завершите процесс, стирайте полотенца, как обычно. Вы можете добавить некоторые ваши любимые моющие средства для достижения максимальной чистоты.

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