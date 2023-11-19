Ноябрь – время, когда природа готовится к зимнему покою, а хозяева осуществляют последние мероприятия по уходу за своими участками, однако в этот период часто возникает проблема, которую трудно проигнорировать – улитки.

Эти создания могут нанести ущерб вашим растениям и цветам. Как сделать так, чтобы они исчезли навсегда?

Уменьшите влажность

Улитки любят влажность, поэтому первым шагом в борьбе с ними будет уменьшение влагообразования на вашем участке. Удалите лишние листья, особенно в лесообразных участках, где они могут удерживать влагу. Оттените зоны, где вы выращиваете растения, чтобы предотвратить ливни и стек воды.

Используйте сухие материалы в качестве мульчи.

Мульча – это важный элемент в борьбе с улитками. Они не любят пересушенные места. Используйте сухие материалы, такие как солома, выпуклая кора или сухие листья в качестве мульчи вокруг растений. Это не только предотвращает влажность, но и затрудняет движение улиток.

Применяйте природные враги улиток

Другим способом естественного контроля за улитками является использование их природных врагов. Некоторые птицы, как черника, едят улиток. Создание условий для привлечения таких птиц на ваш участок может быть эффективным способом уменьшения популяции улиток.

Используйте природные репелленты

Существует несколько природных репеллентов, которые можно использовать для уменьшения привлекательности участка для улиток. Среди них – семена гороха, корни чеснока и эфирные масла лаванды или мяты. Рассыпьте эти материалы вокруг растений или создавайте более посещаемые для человека места с ними.

Используйте бизнес-инновации

На рынке также существуют бизнес-инновации для борьбы со слизнями. Например, экологические препараты на основе железа, которые можно распылить на участке, безопасны для окружающей среды и высокоэффективны.

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