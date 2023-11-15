Известный украинский дизайнер Андре Тан дал украинкам несколько полезных советов по гардеробу на зиму.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан показал 5 главных трендов зимы 2024 года (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).

Во-первых, Андре Тан отметил тренд на металлик и металлизированные ткани. По словам дизайнера, этот тренд не только на эту зиму, поэтому он рекомендует добавить в свой гардероб вещи оттенка металлик.

Также Андре Тан заявил, что этой зимой в тренде будет бордовый. Институт цвета Pantone выбрал один из оттенков бордового как один из самых трендовых цветов года, и это решение вдохновило многих дизайнеров.

Третий тренд зимы 2024 – акцентные плечи.

"Несмотря на то, что структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, они, похоже, возвращаются, и выглядит очень стильно и грациозно. Массивные плечи присутствуют в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах", — пояснил Андре Тан.

Также Андре Тан отметил тренд на воланы, рюши и бахрому – эти декоративные элементы придают одежде изысканности, романтики и грации, делая образы более женственными и стильными.

Кроме того, по словам дизайнера, в тренде будут мягкие и меховые ткани.

"В сезоне зима 2024 года трендами стали пушистые пальто, мягкие плащи и меховая отделка где угодно: блейзеры, свитера, пушные сумки. Сделайте акцент на тактильных вещах, в которых можно почувствовать мягкую приятную фактуру. И, конечно, согреться в холода😉", - добавил Андре Тан.

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