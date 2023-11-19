Шторка для ванной может стать настоящим украшением интерьера, но со временем она подвергается воздействию влаги и загрязнений, теряя свой первозданный вид.

Не торопитесь выбрасывать шторку и покупать другую. Есть действенные методы отмыть ее, чтоб она опять смотрелась как новенькая. Давайте рассмотрим несколько эффективных советов.

Предстирание в машине

Первым и наиболее очевидным способом является стирка шторки в стиральной машине. Добавьте к барабану стиральной машины обычный чистящий порошок и выберите очень нежный режим стирки. Добавьте отбеливатель для удаления пятен. После стирки обязательно тщательно промойте шторку, чтобы устранить остатки моющих средств.

Использование сыворотки или уксуса

Сыворотка или уксус – отличные средства для удаления накопленных известковых отложений и пятен на шторках для ванной. Замочите шторку в сыворотке или разведенном уксусе водой на несколько часов. Затем стирка в машине с использованием моющего средства поможет избавиться от остаточного запаха.

Спрей для чистки ванны

Спрей для чистки ванны, содержащий отбеливатель, может быть использован для очистки шторки. Распылите средство на всю поверхность шторки и оставьте на несколько часов, затем тщательно промойте водой.

Использование соли и лимонного сока

Создайте смесь из соли и лимонного сока. Нанесите пасту на загрязненные участки шторки и оставьте на несколько часов. Соль поможет отшелушить грязь, а лимонный сок удалит желтые отложения.

Использование соды и перекиси водорода

Создайте пасту из соды и перекиси водорода. Аппликуйте ее на шторку и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте водой.

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