Не торопитесь выбрасывать шторку и покупать другую. Есть действенные методы отмыть ее, чтоб она опять смотрелась как новенькая. Давайте рассмотрим несколько эффективных советов.

Предстирание в машине

Первым и наиболее очевидным способом является стирка шторки в стиральной машине. Добавьте к барабану стиральной машины обычный чистящий порошок и выберите очень нежный режим стирки. Добавьте отбеливатель для удаления пятен. После стирки обязательно тщательно промойте шторку, чтобы устранить остатки моющих средств.

Использование сыворотки или уксуса

Сыворотка или уксус – отличные средства для удаления накопленных известковых отложений и пятен на шторках для ванной. Замочите шторку в сыворотке или разведенном уксусе водой на несколько часов. Затем стирка в машине с использованием моющего средства поможет избавиться от остаточного запаха.

шторка для ванной

Спрей для чистки ванны

Спрей для чистки ванны, содержащий отбеливатель, может быть использован для очистки шторки. Распылите средство на всю поверхность шторки и оставьте на несколько часов, затем тщательно промойте водой.

Использование соли и лимонного сока

Создайте смесь из соли и лимонного сока. Нанесите пасту на загрязненные участки шторки и оставьте на несколько часов. Соль поможет отшелушить грязь, а лимонный сок удалит желтые отложения.

Использование соды и перекиси водорода

Создайте пасту из соды и перекиси водорода. Аппликуйте ее на шторку и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте водой.

шторка для ванной

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