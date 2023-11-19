Вытяжка в кухне – это необходимый электроприбор, который обеспечивает чистоту воздуха и устраняет неприятные запахи, однако со временем она может стать жертвой жира и нагара, которые накапливаются в результате приготовления блюд.

Если вы ищете быстрые и эффективные способы очищения вытяжки, вот несколько советов, которые помогут вам справиться с этой задачей за 5 минут.

Применяйте сыворотку или уксус

Один из самых доступных и эффективных способов борьбы с нагаром – использование сыворотки или уксуса. Смочите тряпочку в сыворотке или уксусе и протрите все жирные пятна и нагар на поверхности вытяжки. Кислота поможет растворить жир, а тряпочка обеспечит чистоту.

Используйте силу лимонного сока

Лимонный сок – еще одно природное средство для борьбы с жиром. Выжмите сок из лимона и нанесите его на жирные пятна. Лимонная кислота разложит жир и нагар, позволяя легко вытереть их. При этом вы получите приятный аромат в вашей кухне.

Смесь соды и воды

Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на жирные пятна и оставьте на 2-3 минуты. Затем протрите ее влажной губкой или тряпкой. Сода помогает растворить жир, а вода упрощает удаление его с поверхности вытяжки.

Используйте раствор для посудомоечных машин .

Раствор для посудомоечных машин может быть также эффективным средством для удаления жира. Смешайте несколько капель раствора с водой и нанесите на загрязненную вытяжку. Подождите несколько минут и протрите губкой или тряпкой.

Регулярная чистка

Лучший способ избежать проблем с нагаром – это регулярно чистить вытяжку. Проводите чистку не реже одного раза в месяц, даже если загрязнений, видимо, не так много. Это поможет избежать накопления жира и нагара.

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