Стирать белье вручную несложно, но для максимально свежего и чистого результата следуйте приведенным ниже инструкциям.

Ваша стиральная машина способна справиться с большей частью грязного белья , но бывают случаи, когда приходится выполнять эту работу вручную.

Некоторые очень деликатные ткани, такие как шелк или прозрачная синтетика, не выдерживают суровых условий машинной стирки.

Одежду из вискозы, вискозы или нейлона (иногда на этикетке написано «полиамид») обычно необходимо стирать вручную, чтобы избежать чрезмерной усадки.

Предметы одежды, украшенные нашивной отделкой, в том числе пайетками, нежным кружевом, кожей, перьями, мехом или бахромой, обычно необходимо стирать вручную.

Прежде чем стирать какую-либо одежду в первый раз, всегда проверяйте этикетку с указаниями по уходу.

Обратите внимание, что часто вы можете безопасно стирать одежду вручную, даже если на ней написано, что предпочтительна химчистка, при условии, что она изготовлена ​​из натуральных волокон, таких как шелк, шерсть или лен.

ШАГ 1. Разделите одежду по ткани, цвету или размеру.

Если вы стираете несколько предметов одежды вручную, подумайте, нужно ли вам стирать каждое отдельно или можно безопасно объединить их в раковине или ванне. Стирайте вещи, окрашенные в яркий или темный цвет, отдельно, чтобы избежать перетекания цвета на другие ткани.

ШАГ 2: Предварительная обработка пятен.

Если на вашей одежде есть пятно, первым делом перед стиркой обработайте пятно пятновыводителем . Есть много вариантов выбора;

Всегда лучше сначала протестировать любой пятновыводитель в незаметном месте. Если все в порядке, оставьте обработанную одежду на 5 минут, чтобы пятновыводитель успел сотворить чудеса.

ШАГ 3: Выберите умывальник.

При стирке всего пары предметов нижнего белья раковина в ванной может быть достаточно большой, но для более тщательной стирки потребуется кухонная раковина или ванна. Для оптимальной чистоты должно быть достаточно места.

Он должен быть чистым, без остатков пищи, мыльной пены и других загрязнений.

ШАГ 4: Наполните тазик и добавьте моющее средство.

Наполните умывальник прохладной или чуть теплой водой. Вам понадобится достаточно воды, чтобы полностью погрузить всю ткань, но не настолько, чтобы вода разлилась по полу.

ШАГ 5: Замочите белье.

Теперь пришло время приступить к делу: добавьте грязное белье в ванну, перемешайте и месите ткань, пока она полностью не погрузится в воду и не промокнет насквозь.

Теперь дайте грузу постоять и пропитаться до 30 минут.

ШАГ 6: Время полоскать.

Слейте воду из раковины или ванны, а затем налейте прохладную воду. "Месите"

одежду руками в течение минуты или около того, затем слейте воду из раковины, снова наполните ее прохладной водой и повторите процесс.

Прополоскайте одежду в последний раз в прохладной чистой воде.

ШАГ 7: Выжмите воду.

Когда все моющее средство и пена исчезнут, надавите на ткань и сожмите ее, чтобы удалить как можно больше воды. Однако не скручивайте, не тяните и не выжимайте влажную ткань, так как это может привести к порче деликатного материала.

ШАГ 8: Высушите одежду соответствующим образом, в зависимости от ткани.

Теперь пришло время дать выстиранной вручную одежде высохнуть . Повесьте легкую одежду, например нижнее белье, а также прочные ткани, такие как хлопчатобумажные классические рубашки, на бельевую веревку, сушилку или вешалку, несколько раз встряхивая каждую вещь, чтобы разгладить.

Источник: bobvila.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме