Но даже несмотря на то, что эти вездесущие устройства быстры и удобны, есть определенные предметы, которые никогда не следует в них помещать.

В сегодняшней культуре, работающей круглосуточно и без выходных, микроволновая печь может стать настоящей находкой для занятых домохозяйств и ограниченных во времени поваров.

Алюминиевая фольга

Если вы еще этого не знаете, мы здесь, чтобы сказать вам: класть металл в микроволновую печь категорически запрещено! Многие микроволновые печи покрыты металлом, который действует как зеркало, отражая микроволны вокруг коробки, пока они не поглотятся пищей. Это отлично подходит для разогрева пищи, но металл, в отличие от остатков пищи, является отличным проводником электричества; он отражает тепло, а не поглощает его, и это большая проблема для микроволновой печи.

Посуда с металлическими вставками

Изящному фарфору не место в микроволновой печи, особенно если он украшен металлическими вставками, такими как платиновые или золотые ленты. Не забывайте: эта прекрасная металлическая отделка — это всего лишь металл. А когда металл нагревается в микроволновой печи, это может привести к искрам, возгоранию и порче посуды.

Грудное молоко

Занятые молодые и работающие мамы привыкли замораживать грудное молоко и размораживать его по мере необходимости. Практика совершенно безопасна при условии, что она выполняется правильно (посоветуйтесь с врачом). С другой стороны, разогревать замороженное грудное молоко в микроволновой печи — не лучшая идея. Микроволновые печи нагревают молоко неравномерно, что создает в молоке «горячие точки», которые могут обжечь ребенка.

Яйца

Быстрое тепло, выделяемое микроволнами, создает внутри яйца пар, который часто приводит к его взрыву. Что может быть хуже, чем оттереть яичный желток изнутри микроволновой печи? Яйцо взорвется на вашей тарелке или даже во рту, когда вы его откусите.

Пластиковые контейнеры

При нагревании эти контейнеры могут плавиться и выделять в пищу эстрогеноподобные химические вещества, в том числе бисфенол А или BPA. Переложите еду в стеклянную тарелку или миску, пригодную для использования в микроволновой печи, чтобы избежать неприятного химического загрязнения.

Источник: bobvila.

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