Задержка потокового видео, прерванные видеовызовы и мертвые зоны в дальних уголках вашего дома — все это симптомы удручающе медленного подключения к Интернету. Если вас смущает "черепашья" скорость, есть много способов усилить сигнал Wi-Fi.

Перезагрузите устройство.

Решением многих технологических проблем часто является простое выключение и включение устройства, и то же самое относится и к маршрутизаторам. Если вы пытаетесь выяснить, как улучшить мощность сигнала Wi-Fi, ответом может быть перезагрузка маршрутизатора. Чтобы перезагрузить маршрутизатор, просто выключите кнопку питания, подождите 15 секунд и снова включите его.

Проверьте подключение к Интернету.

Прежде чем указать пальцем на свой Wi-Fi-маршрутизатор, убедитесь, что ваш интернет-провайдер выполняет свою часть сделки, предоставляя вам скорость, которую он вам предлагает. Сначала обойдите маршрутизатор, подключив компьютер к модему с помощью кабеля Ethernet . Затем запустите тест скорости , чтобы определить, получаете ли вы ту скорость, за которую платите.

Обновите прошивку

На микросхемах памяти всех маршрутизаторов установлено программное обеспечение, называемое прошивкой. Производители маршрутизаторов постоянно выпускают новые прошивки и драйверы, чтобы сделать свои маршрутизаторы немного быстрее. Обновление прошивки добавляет функции, обновляет настройки безопасности и даже повышает производительность. Обновите прошивку, зайдя в настройки администратора маршрутизатора и нажав кнопку обновления прошивки. Для более старых маршрутизаторов вам может потребоваться зайти на сайт производителя и вручную загрузить обновленную прошивку.

Переместите маршрутизатор

Хотя у вас может возникнуть соблазн разместить маршрутизатор в труднодоступном месте, не делайте этого. Место, где вы разместите маршрутизатор в своем доме, может иметь огромное значение для покрытия беспроводного Интернета. Размещение особенно важно, если вы пытаетесь выяснить, как улучшить сигнал Wi-Fi наверху или внизу.

В идеале маршрутизатор должен располагаться в центре вашего дома, в месте, где он сможет лучше всего охватить все углы дома.

Изгнать халявщиков Wi-Fi

Хотя вы можете использовать утилиты вашего маршрутизатора, чтобы узнать, кто имеет доступ к вашей сети, самый простой способ избавиться от нежелательных пользователей — это изменить имя сети и пароль.

Источник: bobvila.

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