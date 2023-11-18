Чувствуете запах чего-то неприятного на кухне? Проверьте свою духовку. Виноваты могут быть разливы и брызги от давно исчезнувших запеканок.

Засучите рукава и следуйте этому пошаговому руководству, чтобы очистить духовку.

Вы откладывали задачу на несколько месяцев, надеясь, что небольшие пятна и брызги внутри духовки исчезнут сами собой.

В конце концов, тем из нас, у кого нет самоочищающихся духовок , которые поддерживают себя за счет нагрева до чрезвычайно высокой температуры, сжигающей остатки пищи, приходится очищать внутреннюю часть духовки от пригоревших остатков прошлых блюд.

Быстро прочитав эти рекомендации и собрав выбранные вами чистящие средства, вы готовы приступить к действиям, необходимым для наилучшего способа очистки духовки.

ШАГ 1: Снимите и очистите решетки духовки.

Снимите решетки духовки; их, скорее всего, тоже нужно почистить. Лучший способ очистить решетки духовки — замочить их на длительное время в горячей мыльной воде (достаточно жидкого средства для мытья посуды или раскрошенной таблетки для посудомоечной машины).

ШАГ 2: Соскребите пригоревшие остатки.

Внутри самой духовки аккуратно соскребите остатки деревянной ложкой . Для этой работы вам понадобится лучшее средство для чистки духовки от пригоревшего жира. Стенки духовки тоже могут быть грязными, но большая часть ваших усилий, скорее всего, будет потрачена на очистку дна камеры духовки.

ШАГ 3: Нанесите выбранное вами средство для духовки

Чтобы приготовить домашнее чистящее средство для духовки, смешайте пищевую соду с достаточным количеством воды, чтобы получилась густая паста (хорошее соотношение пищевой соды и воды составляет примерно 2 к 1), или используйте купленное в магазине мощное чистящее средство для духовки. Нанесите чистящее средство на все поверхности внутри духовки, включая внутреннюю часть дверцы духовки . Оставьте очиститель на несколько часов или на ночь, позволяя раствору глубоко проникнуть. (Если вы используете купленное в магазине средство для чистки духовки, убедитесь, что ваша кухня хорошо проветривается — запах может быть довольно сильным.)

ШАГ 4: Замочите и потрите духовку.

По прошествии 6–8 часов разложите на полу перед духовкой старые газеты или бумажные полотенца . Затем слегка влажной губкой сотрите как можно больше пасты. Вместе с пастой должно выйти много жира и пепла. Продолжайте вытирать, промывая губку по мере необходимости, пока в духовке не останется пасты. Если камера по-прежнему кажется грязной, возможно, вы захотите повторить процесс, повторно нанеся пищевую соду и оставив ее в покое, прежде чем снова натереть духовку губкой .

ШАГ 5: Очистите дверцу духовки.

Наполните пульверизатор смесью равных частей белого уксуса и воды, затем опрыскайте ею стеклянную часть дверцы духовки. Вытрите влагу чистой сухой тканью из микрофибры.

Источник: bobvila.

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