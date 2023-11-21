Актриса «Дизель шоу», режиссер театра и кино Юлия Мотрук показала очень вкусный рецепт блюда, которое не требует много времени.

Звезда «Дизель шоу» Юлия Мотрук предложила запечь курочку с луком и сыром.

Для приготовления по рецепту актрисы «Дизель шоу» необходимо взять куриное филе, твердый сыр, лук, майонез или сметану.

Первый шаг – режем куриное филе на порционные кусочки и выкладываем их на смазанный маслом противень. Солим и намазываем каждый кусочек майонезом или сметаной.

Лук режем мелкими кубиками и посыпаем сверху. Дальше звезда «Дизель шоу» потерла сыр и тоже посыпала сверху.

Но это, как выяснилось, было ошибкой. Звезда «Дизель шоу» предостерегает тех, кто воспользуется этим рецептом – не повторять ее промаха.

«Сыр кладите в самом конце, когда мясо уже будет готово. И покупайте солоноватый», - посоветовала звезда «Дизель шоу».

Дело в том, что если сыром посыпать перед отправкой в ​​духовку, он растает и буквально прикипит к противню. Звезда «Дизель шоу» даже пошутила, что ее противник теперь нужно отправлять на свалку.

В свою очередь подписчики звезды «Дизель шоу», комментируя ее рецепт, советуют обычный лук заменить маринованным, а под сыр еще подложить консервированный ананас.

«То, что я люблю! Но сыр кладу сразу, включаю на 150°, и решеточку ниже ставлю, тогда сыр не пригорает»,

«Можно еще добавить помидоров», - комментируют рецепт от актрисы «Дизель шоу» пользователи Инстаграм.

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