Ольга Сумская для приготовления овощного рагу предлагает взять следующие продукты: капуста – 500 г., картофель – 600 г., морковь – 150 г., баклажаны – 400 г., лук – 100 г., помидоры – 150 г. масло сливочное – 50 г. чеснок – 10 г.
Также нужна вода – 150-200 мл. и соль и перец по вкусу.
Сначала Ольга Сумская советует порезать баклажан и положить его в сито.
«Для того, чтобы избавиться от горечи подсолем баклажан. После этого он пускает сок. Отставляю на несколько минут в миску», - рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления овощного рагу.
Далее нарезаем лук – тоже кубиками.
Для тушения овощей Ольга Сумская выбрала скороварку.
Закладываем в чашу порезанный лук и беремся за картофель – его тоже нарезаем кубиками.
Помидоры нарезаем кусочками и тоже отправляем в чашу. Следующий шаг – шинкуем капусту.
Ее тоже высыпаем в чашу скороварки. Нарезаем кусочками морковь, дробим чеснок и тоже кладем в чашу.
Засыпаем и баклажаны. Заливаем все водой, добавляем кубиками сливочное масло, соль и перец.
Перемешиваем и тушим.
Отметим, овощное рагу легко усваивается организмом, улучшает работу кишечника.
Это блюдо содержит минеральные вещества: калий; фосфор; магний; железо.
Овощное рагу содержит клетчатку и витамины группы В, никотиновую кислоту, аскорбиновую кислоту и витамины А и Е.
Полезно есть овощное рагу и с мясом, это облегчает пищеварение и усвоение белков.
В овощное рагу можно добавлять ингредиенты по своему вкусу, в частности, перец, брокколи, куриное филе, бобы и даже колбасные изделия.
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