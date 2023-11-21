Этот способ нарезки лука можно использовать для приготовления самых разных блюд.

Этим способом нарезки лука, в частности, пользуется известный украинский юморист, актер, комик и телеведущий Валентин Михиенко, пишет Politeka.net.

«Разрезаем вдоль и не отрезаем .опку», - учил Михиенко правильно нарезать лук на кухне программы Даши Астафьевой «Такі страви» .

А вот хвостик наоборот – надо отрезать.

«Потом сверху, не до конца, не до этой .опки, мы нарезаем лук, чтобы он остался у нас держаться», - рассказывал об этом способе нарезания лука Михиенко.

Затем делаем надрез поперек. Тоже не до конца.

«А потом режем на кубики. И та штука, которая у нас осталась просто переворачиваем и режем тоже», - учил Михиенко Дашу Астафьеву быстро и просто нарезать лук кубиками.

Комментируя этот способ нарезки лука, некоторые зрители «Такі страви» отметили, что теперь так делают всегда. А некоторые признались, что узнали об этом способе нарезки лука за границей.

«Раньше тоже оставляла хвостик, попыталась сделать наоборот – действительно гораздо удобнее»,

«Это же надо, я в 43 года узнала, как правильно резать»,

«Работал поваром и в Швейцарии научился так нарезать лук. А если нужно еще меньшие кусочки, то измельчаешь все ножом»,

«Я тоже так режу!».

Добавим, ранее известный ресторатор и звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился своим любимым способом чистки лука.

Клопотенко отрезает верхний хвостик луковицы, затем делает неглубокий продольный надрез от срезанного верхнего хвостика до нижнего.

"После этого руками отделите шелуху, она будет отходить очень легко. И потом просто сорвите шелуху у основания», - советовал Евгений Клопотенко.

Последние новости Украины:

Моментальный эффект – как Оля Полякова омолаживает лицо.

С румяной корочкой - Павел Зибров дал потрясающий рецепт из доступных продуктов.

Пицца без теста - Ольга Сумская дала хитрый рецепт, который понравится всем.