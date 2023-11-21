Блюдом по этому рецепту, который дала участница «Мастер Шеф», можно не только удивить родных, но и порадовать гостей.

Участница 12 сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко предложила интересный рецепт всего из двух ингредиентов – сыра и яиц.

«Ищете интересные праздничные закуски? Предлагаю попробовать этот интересный рецепт, который удивит гостей», - отметила участница «Мастер Шеф» Ольга Рябенко, рассказывая о рецепте сырных шариков.

Итак, для приготовления самих шариков нужны такие ингредиенты – сыр пармезан (100 гр) и яичный белок (1-2 шт, в зависимости от размера яйца).

Участница «Мастер Шеф» отмечает, что тесто для сырных шаров должно получиться тугим.

Первый шаг – натираем сыр на мелкой терке, добавляем к нему яичный белок, смешиваем и из теста, которое получилось, формируем небольшие шарики.

Обжариваем в разогретом масле.

«Если есть термометр, то нагреваете масло до 180*. Если нет – бросьте маленький кусочек, чтобы проверить, нагрелось ли. Жарить примерно 4-5 мин. До золотистого цвета», - посоветовала Ольга Рябенко.

Вот и все, сырные шарики готовы!

Участница «Мастер Шеф» отмечает, что подавать эти сырные шарики можно и холодными, но горячими они, конечно, будут более вкусными и нежными.

Кроме того, участница «Мастер Шеф» показала, как сделать эти сырные шарики еще вкуснее. Так, в блендере можно перебить вяленые томаты и обжарить бекон.

Смесь из томатов выложить сверху на шарик, добавить кусочек бекона.

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