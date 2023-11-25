Обеспечьте себе чистоту древесины твердых пород с помощью безопасных решений для удаления пыли, глубокой очистки пятен.

Читайте дальше, чтобы узнать, как определить отделку вашего пола и выбрать средства для вытирания пыли, глубокой очистки и удаления пятен.

Используя эти рекомендуемые методы, вы сможете лучше всего очистить паркетные полы, и ваш пол будет выглядеть великолепно долгие годы.

Для начала определитесь, какое покрытие у вашего пола.

Существует два основных типа отделки паркетных полов: поверхностная отделка и проникающая отделка.

Регулярно удаляйте пыль, протирая, подметая или пылесося.

Мытье полов, подметание и/или уборка пылесосом еженедельно — лучшие способы избавить паркетные полы от легкой пыли, грязи и скоплений шерсти домашних животных. Эта процедура работает на полах как с поверхностной, так и с проникающей отделкой.

Лучшей шваброй для деревянных полов обычно является швабра с большой плоской головкой, прикрепленной тканевой подушечкой из микрофибры.

Эти швабры имеют подушечки с крошечными синтетическими волокнами, которые проникают в канавки деревянного пола и собирают и удерживают пыль, не царапая дерево.

Если вы предпочитаете подметать, а не мыть шваброй, выберите метлу с концами из синтетического волокна, чтобы улавливать собранную пыль в насадке метлы и предотвращать ее оседание на полу.

Если вы предпочитаете удалять пыль пылесосом , используйте насадку-щетку для пола и избегайте молотилки — ее вращающаяся щетка может помять деревянные полы.

Перемещайте чистящий инструмент с одной стороны пола на другую, уделяя особое внимание местам соприкосновения соседних досок пола. Эти укромные уголки скрывают скопившуюся пыль.

Использование средства для чистки паркетных полов , содержащего белый уксус, поможет очистить сильно загрязненные паркетные полы. Важно разбавлять белый уксус, используя ½ стакана белого уксуса на каждый галлон воды, так как он сам по себе может быть слишком резким и вредным.

Глубокая чистка старых паркетных полов очень похожа на чистку новых полов. Выберите метод и чистящее средство, предназначенное для чистки деревянных полов с таким же типом отделки.

Источник: bobvila.

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