Читайте дальше, чтобы узнать, как определить отделку вашего пола и выбрать средства для вытирания пыли, глубокой очистки и удаления пятен.
Используя эти рекомендуемые методы, вы сможете лучше всего очистить паркетные полы, и ваш пол будет выглядеть великолепно долгие годы.
Для начала определитесь, какое покрытие у вашего пола.
Существует два основных типа отделки паркетных полов: поверхностная отделка и проникающая отделка.
Регулярно удаляйте пыль, протирая, подметая или пылесося.
Мытье полов, подметание и/или уборка пылесосом еженедельно — лучшие способы избавить паркетные полы от легкой пыли, грязи и скоплений шерсти домашних животных. Эта процедура работает на полах как с поверхностной, так и с проникающей отделкой.
Лучшей шваброй для деревянных полов обычно является швабра с большой плоской головкой, прикрепленной тканевой подушечкой из микрофибры.
Эти швабры имеют подушечки с крошечными синтетическими волокнами, которые проникают в канавки деревянного пола и собирают и удерживают пыль, не царапая дерево.
Если вы предпочитаете подметать, а не мыть шваброй, выберите метлу с концами из синтетического волокна, чтобы улавливать собранную пыль в насадке метлы и предотвращать ее оседание на полу.
Если вы предпочитаете удалять пыль пылесосом , используйте насадку-щетку для пола и избегайте молотилки — ее вращающаяся щетка может помять деревянные полы.
Перемещайте чистящий инструмент с одной стороны пола на другую, уделяя особое внимание местам соприкосновения соседних досок пола. Эти укромные уголки скрывают скопившуюся пыль.
Использование средства для чистки паркетных полов , содержащего белый уксус, поможет очистить сильно загрязненные паркетные полы. Важно разбавлять белый уксус, используя ½ стакана белого уксуса на каждый галлон воды, так как он сам по себе может быть слишком резким и вредным.
Глубокая чистка старых паркетных полов очень похожа на чистку новых полов. Выберите метод и чистящее средство, предназначенное для чистки деревянных полов с таким же типом отделки.
Источник: bobvila.
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