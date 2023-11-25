Независимо от того, произошел ли прорыв трубы, или протекающий фундамент или стихийное бедствие - очистить затопленный подвал можно.

Ценные вещи, такие как книги или фотоальбомы, могут быть безвозвратно повреждены водой, но полы можно заменить, а мебель во многих случаях можно спасти.

Уборка затопленного подвала требует мер предосторожности, терпения, упорного труда и часто профессиональной помощи, но успех возможен.

Есть несколько причин, по которым подвал может затопить. Чаще всего старые дома, как правило, подвергаются более высокому риску затопления, если в них есть старые трубы, а дома рядом с природными источниками воды также подвергаются риску во время сильных дождей.

Во многих из этих случаев правильное техническое обслуживание дома может помочь предотвратить проблемы с наводнениями.

После того, как первоначальный шок от затопленного подвала прошел, пришло время приступить к работе. Опасная плесень может появиться уже через 2 дня на мокрой или влажной ткани.

Безопасность прежде всего: оцените глубину воды, прежде чем попасть в нее. Если вода достигла каких-либо розеток или электропроводки, домовладельцам придется отключить все электропитание в доме, прежде чем войти в воду.

Это снижает риск опасного поражения электрическим током. Если вода могла погасить контрольные лампы некоторых приборов, домовладельцу придется позвонить в газовую компанию, чтобы перекрыть подачу газа.

Найдите утечку . Далее домовладельцу необходимо будет определить источник утечки. Это может быть забытая переполненная ванна, засоренный унитаз, из которого постоянно течет вода, сломанная стиральная машина или водонагреватель или протекающее окно после сильного дождя. Если утечка произошла из-за проливных дождей и наводнения, домовладельцу придется подождать, пока ураган пройдет, прежде чем начинать процесс очистки.

Позвоните профессионалу. Если домовладелец не может определить утечку, ему придется позвонить сантехнику или компании, занимающейся восстановлением после стихийных бедствий, которые знают, как обнаружить проблему.

Откачайте воду. Домовладельцы могут использовать насос для бассейна или пылесос для влажной уборки или арендовать газовый водяной насос, чтобы выкачать всю лишнюю воду из подвала.

Осушить помещение. Дополнительная вода в закрытом помещении увеличит общую влажность. Избавление от избыточной влаги имеет решающее значение для высыхания помещения до того, как начнет расти плесень. Домовладельцы могут использовать вентиляторы или осушитель, чтобы ускорить процесс.

Удалите все пористые материалы. К пористым материалам относятся ковры, ковры, книги, одежда, мебель и даже гипсокартон, если повреждения значительны. На гипсокартоне может образоваться плесень, если он слишком долго подвергается воздействию воды.

Вымойте стены и полы, которые были затоплены. Даже если в результате наводнения была использована чистая вода, домовладельцам все равно рекомендуется продезинфицировать и дезодорировать любую затопленную территорию.

Отремонтируйте сломанные трубы или фундамент. Что бы ни стало причиной утечки, ремонт должен производиться профессионалом. Крайне важно, чтобы стены подвала были гидроизолированы, а фундамент был правильно загерметизирован.

Источник: bobvila.

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