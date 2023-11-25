Откройте для себя лучшие инструменты и методы очистки экрана телевизора, не царапая и не повреждая поверхность.

Очень важно научиться правильно чистить экраны телевизоров. Это не только поможет поддерживать порядок в вашем доме, но и обеспечит вам и другим зрителям возможность наслаждаться четким изображением без полос при просмотре любимого фильма или шоу.

Также важно отметить, что при чистке электроники, например телевизора, следует учитывать особые особенности.

Как чистить плазменные, ЖК-, светодиодные, OLED-экраны телевизоров

Люди часто спрашивают: «Можно ли использовать средство для чистки стекол телевизора?» Короткий ответ на этот вопрос – нет.

В состав средства для чистки стекол входят аммиак и спирт, а также другие химические вещества, которые могут повредить экран . На самом деле все, что вам действительно нужно, это вода и ткань из микрофибры.

ШАГ 1: Выключите и отсоедините телевизор.

Если вы хотите знать, как очистить экран телевизора без полос, выключите устройство перед началом работы — это важный первый шаг. Когда телевизор выключен, экран становится темнее, что позволяет лучше видеть, что вы делаете, и распознавать пятна и полосы на поверхности.

ШАГ 2. Протрите экран сухой тканью из микрофибры.

Протрите экран чистой и сухой тканью из микрофибры. Салфетки из микрофибры мягкие и не царапают экран, в отличие от бумажных полотенец или салфеток. Материал также идеально подходит для улавливания пыли. Осторожными круговыми движениями удалите пыль и любой другой мусор, который может присутствовать на экране. Во многих случаях чистка сухой тканью из микрофибры — это все, что нужно вашему экрану. Если есть какие-либо пятна или полосы, вы можете перейти к следующему шагу.

ШАГ 3: Смочите ткань, чтобы удалить пятна.

Если одной сухой ткани из микрофибры недостаточно, смочите ее небольшим количеством воды, чтобы очистить экран телевизора. Позаботьтесь о том, чтобы отжать лишнюю воду с ткани и никогда не обрызгивайте экран или другие компоненты телевизора водой , чтобы не повредить экран и не создать угрозу безопасности. Когда экран станет намокшим, аккуратно протрите его, чтобы удалить пыль и стойкие пятна. В качестве альтернативы вы можете использовать средство для чистки экрана телевизора , но обязательно выбирайте такое, которое не содержит химикатов, которые могут повредить экран.

ШАГ 4: Используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы убедиться, что все сухо.

Вода и электроника не смешиваются, поэтому после очистки экрана телевизора высушите все свежим полотенцем из микрофибры. Не оставляйте на устройстве лишнюю влагу, поскольку это может привести к повреждению или создать потенциальную угрозу безопасности.

Источник: bobvila.

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