Известная фитнес-тренер, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко развеяла мифы о том, сколько воды нужно пить в сутки.

Эксперт "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, что норму воды человеку нужно высчитывать индивидуально, она зависит от массы тела. И обязательно нужно брать во внимание, что жидкость из пищи также учитывается.

"Сколько нужно пить воды? 40 мл на 1 кг веса. 50% чистой воды + 50% из пищи, потому что вся наша пища вмещает воду ❤️ Овощи, фрукты, ягоды, зелень на 90-98% состоят из воды. Любите их и по этой причине также, потому что есть еще 10 причин", – пишет Анита Луценко из "Зважені та щасливі"

Подписчица Аниты Луценко в комментариях уточнила, почему возникла путаница и многие эксперты утверждали, что каждому нужно пить по меньшей мере 2 литра чистой воды в сутки, а жидкость из пищи не считается: "Оказалось, что произошла ошибка в переводе с английского на наш, где liquid перевели не как жидкость, а просто как воду. Как все интересно, сложности перевода, а все считали истиной".

Кроме того, в сторис Анита Луценко разместила новость о том, что Дания и Южная Корея запускают национальные планы перехода на растительную систему питания и отметила, что это реалистичная подготовка к будущему, ведь скоро возможности всем есть мясо не станет.

Звезда "Зважені та щасливі" убеждена, что в будущем большинство людей станут вегетарианцами - не потому что сознательно этого захотят, а просто не будут иметь возможность есть мясо. Вместо мяса, по словам Аниты Луценко, вероятно, в рацион войдут белковые продукты из насекомых.

Последние новости Украины:

Ранее Анита Луценко дала рецепт картофельного пюре.

Также сообщалось, что Анита Луценко поделилась рецептом идеальной закуски.

Кроме того, Politeka.net писала, что Анита Луценко дала рецепт вкуснейших и полезных сэндвичей.