Меренга представляет собой взбитые белки, которые поражают своей нежностью и легкостью. Этот рулет обещает поразить даже самых требовательных гурманов своей вкусовой гармонией. Если вы любите творить вкусные и привлекательные десерты, Politeka предлагает вам организовать настоящий праздник вкуса и приготовить этот волшебный меренговый рулет.

Ингредиенты для меренги:

140 г (из 5 яиц) яичного белка,

1 ст. л крахмала,

1 ст. л лимонного сока,

220 г сахарной пудры,

миндальные лепестки или измельченные фисташки.

Ингредиенты для крема:

100 г сливок (33%),

200 г сливочного сыра,

40 г сахарной пудры.

Ингредиенты для ягодной начинки:

250 г замороженных ягод (клубника, черная смородина, малина),

40 г сахара,

15 г крахмала.

Приготовление: Отделите белки от желтков, действуя очень осторожно во избежание попадания желтков и используйте блендер на небольшой скорости для их взбивания, добавляя лимонный сок к образованию пены. Далее добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать, постепенно добавляя крахмал и перемешивайте все на маленькой скорости. Распределите готовую меренгу равномерно на противне покрытую пергаментным бумажным листом, формируя слой толщиной примерно 1,5 см. По желанию можно посыпать миндальными лепестками или измельченными фисташками. Печь нужно при температуре 160° в течение 30 минут. После выпекания извлеките и дайте лепешку полностью остыть.

Для начинки в замороженные ягоды добавьте сахар и крахмал и варите на слабом огне до загустения, помешивая. Взбейте пышный крем со сливок, сливочного сыра и сахарной пудры. Разверните охлажденный лист меренги и равномерно распределите по его поверхности сливочный крем, а сверху – ягодную начинку. Осторожно сверните в рулет бумагу или силиконовый коврик. Украсьте готовый рулет остатками крема, ягодами, орешками и оставьте в холодильнике на 1 час для лучшей пропитки вкуса.

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