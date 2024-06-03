Легкаяи простая в приготовлении шарлотка с яблоками – это обычный десерт, который всегда получается вкусно. Обычно для его приготовления нарезанные яблоки покрывают бисквитным тестом. Следует отдавать предпочтение кисловатым сортам яблок с плотной, не рыхлой мякотью. Читайте на Politeka, как приготовить идеальную шарлотку с яблоками.

Ингредиенты:

мука – 100 г;

яблоки – 4 шт.;

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

яйца – 4 шт.;

сахар – 100 г;

масло для смазывания формы – 50 г;

сахарная пудра для украшения – 2 ст. л.

Приготовление: Очистите яблоки от семян и плодоножек. Если кожура плотная, удалите ее. Нарежьте яблоки тонкими кусочками. Процедите муку вместе с разрыхлителем. Холодные яйца прямо из холодильника разбейте в высокую емкость и взбивайте миксером несколько минут. Добавьте к яйцам ванильный и обычный сахар и взбивайте на высокой скорости миксера, пока масса не станет светлой и пышной.

В яичную массу по частям добавляйте муку с разрыхлителем, перемешивая тесто миксером. По густоте тесто должно быть как густая сметана. Если сбить тесто миксером, оно будет воздушным и без комочков.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом или сливочным маслом, затем присыпьте мукой. Вместо муки можно посыпать форму панировочными сухарями, смешанными с сахаром. Тогда выпечка получит золотистую карамельную корочку. На дно формы плотно разложите яблочные кусочки. Влейте тесто в форму и равномерно распределите. Поставьте форму в разогретую до 180° духовку и выпекайте 30 минут.

Готовую шарлотку в форме рекомендуется перевернуть вверх дном и поставить на блюдо или решетку. Таким образом, дайте пирогу остыть, и тогда он легче выйдет из формы. Остывшую шарлотку с яблоками посыпьте сахарной пудрой, используя сито.

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