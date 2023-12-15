Дверные ручки из латуни, меди, бронзы и нержавеющей стали могут добавить шарма и стиля любому интерьеру, однако со временем они могут потерять свой первозданный блеск из-за воздействия окружающей среды, влаги и загрязнений.

Хорошо известно, что правильная чистка и уход обеспечивают длительный и привлекательный вид металлических ручек. Давайте рассмотрим несколько эффективных методов, которые помогут вам привести их в блеск.

Латунь:

Латунь очень популярна для изготовления дверных аксессуаров, но она также подвержена темнению и потере блеска. Чтобы восстановить естественный вид латуни, используйте смесь равных частей соды и уксуса. Или можно использовать специальные чистящие средства латуни, которые доступны в магазинах.

Медь:

Медь часто используется в дизайне для создания теплой и уютной атмосферы. Чтобы почистить медь, рекомендуется смешать соль и уксус, нанести на поверхность ручек и тщательно вытереть мягкой тряпкой. Завершите процедуру полировкой меди с помощью сухой ткани.

Бронза:

Бронзовые дверные ручки могут приобрести волшебный вид с использованием простого раствора сока и лимонного сока. Нанесите раствор на поверхность ручек, тщательно протрите и промойте водой. Также можно использовать специальные чистящие средства для бронзы.

Нержавеющая сталь:

Нержавеющая сталь отличается своей стойкостью к коррозии, но для поддержания ее блеска необходима регулярная чистка. Используйте небольшое количество мягкого моющего средства, смешанного с водой. Затем вытрите поверхность сухой мягкой тряпкой. Избегайте использования абразивных средств, которые могут поцарапать нержавеющую сталь.

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