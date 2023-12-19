Мы рассмотрим некоторые интересные советы для хозяйок по стирке и сушке шерстяных вещей.
Стиральные правила для шерсти
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Холодная вода: Шерстяные вещи лучше стирать в холодной воде, поскольку горячая вода может привести к усадке волокон и изменению размера изделия.
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Используйте мягкий порошок или специальное средство для шерсти: Чтобы избежать повреждений волокон, выбирайте нейтральный порошок или тот, который предназначен специально для шерсти.
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Ручная стирка или деликатный режим: Если возможно, выбирайте ручную стирку. Если используется стиральная машина, установите ее на деликатный режим.
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Избегайте отжима: Шерсть очень чувствительна к большому количеству воды, поэтому избегайте сильного отжима.
Секреты правильной сушки шерсти
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Отсутствие прямых солнечных лучей: Солнце может вызвать выцветание и деформацию шерстяных изделий. Сушите их в тени или в подсобном помещении.
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Не используйте бельевую сушилку: Горячий воздух в сушилке может изменить форму и размер шерстяных вещей. Лучше сушите их плоско на полотенце или сетке.
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Давайте периодический отдых: Во время сушки периодически переворачивайте шерстяные изделия, чтобы избежать сборов и сохранить их форму.
Предупреждение от пятен и запахов
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Предотвращайте возникновение пятен: Если у вас есть пятно на шерстяных вещах, старайтесь удалить его как можно быстрее, используя мягкую губку и нейтральное моющее средство.
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Используйте ароматизаторы для одежды: Чтобы избежать неприятных запахов, добавьте ароматизатор для одежды во время сушки шерстяных изделий.
Общие советы
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Сохраняйте шерсть правильно: Если вам необходимо хранить шерстяные вещи, делайте это в сухом месте, отделенном от прямых солнечных лучей.
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Не носите шерстяное ежедневно: Шерстяные вещи меньше теряют свои свойства, если их не носить ежедневно. Спасая гардероб, вы продлите их срок службы.
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Инструкции на бирке: Всегда проверяйте инструкции на бирке для каждого конкретного изделия, поскольку они могут содержать дополнительные рекомендации по уходу.
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