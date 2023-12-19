Как стирать плед, чтобы он не испортился: узнайте один совет

Плед – неотъемлемая часть нашего комфорта на дому, особенно во время холодных вечеров или дождливых дней. Но иногда возникает вопрос: как правильно ухаживать за пледом, чтобы он не потерял свое естественное качество и красоту.