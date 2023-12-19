Мы рассмотрим некоторые интересные советы для хозяйок по стирке и сушке шерстяных вещей.

Стиральные правила для шерсти

  1. Холодная вода: Шерстяные вещи лучше стирать в холодной воде, поскольку горячая вода может привести к усадке волокон и изменению размера изделия.

  2. Используйте мягкий порошок или специальное средство для шерсти: Чтобы избежать повреждений волокон, выбирайте нейтральный порошок или тот, который предназначен специально для шерсти.

  3. Ручная стирка или деликатный режим: Если возможно, выбирайте ручную стирку. Если используется стиральная машина, установите ее на деликатный режим.

  4. Избегайте отжима: Шерсть очень чувствительна к большому количеству воды, поэтому избегайте сильного отжима.

одежда

Секреты правильной сушки шерсти

  1. Отсутствие прямых солнечных лучей: Солнце может вызвать выцветание и деформацию шерстяных изделий. Сушите их в тени или в подсобном помещении.

  2. Не используйте бельевую сушилку: Горячий воздух в сушилке может изменить форму и размер шерстяных вещей. Лучше сушите их плоско на полотенце или сетке.

  3. Давайте периодический отдых: Во время сушки периодически переворачивайте шерстяные изделия, чтобы избежать сборов и сохранить их форму.

Предупреждение от пятен и запахов

  1. Предотвращайте возникновение пятен: Если у вас есть пятно на шерстяных вещах, старайтесь удалить его как можно быстрее, используя мягкую губку и нейтральное моющее средство.

  2. Используйте ароматизаторы для одежды: Чтобы избежать неприятных запахов, добавьте ароматизатор для одежды во время сушки шерстяных изделий.

одежда, сушка

Общие советы

  1. Сохраняйте шерсть правильно: Если вам необходимо хранить шерстяные вещи, делайте это в сухом месте, отделенном от прямых солнечных лучей.

  2. Не носите шерстяное ежедневно: Шерстяные вещи меньше теряют свои свойства, если их не носить ежедневно. Спасая гардероб, вы продлите их срок службы.

  3. Инструкции на бирке: Всегда проверяйте инструкции на бирке для каждого конкретного изделия, поскольку они могут содержать дополнительные рекомендации по уходу.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме