Картофельная запеканка с сыром — это настоящая находка для тех, кто ценит вкусное, сытное и легкое в приготовлении блюдо.
Отлично подходит для тех моментов, когда хочется чего-то вкусного, но времени на гастрономические изыски нет. Давайте шаг за шагом рассмотрим, как приготовить этот прекрасный домашний угощение, пишет Хайзер.
Ингредиенты:
- 5 штук картошки,
- 100 г твердого сыра,
- 2 яйца,
- 5 столовых ложек майонеза,
- Соль, чеснок и молотый черный перец – по вкусу.
Приготовление:
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Подготовка ингредиентов: Начнем с того, чтобы подготовить все необходимые продукты. Обратите внимание на свежий молодой картофель — идеальный выбор для этого блюда.
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Подготовка сыра: Тертый сыр придаст запеканке неповторимый вкус и аромат. Осторожно трутесь средней теркой, создавая аппетитные сырные стружки.
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Сырный соус: В глубокой миске соедините половину тертого сыра с одним яйцом, добавьте майонез, посолите по вкусу, приправьте молотым черным перцем и чесноком. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
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Приготовление картошки: Определитесь, какую форму предпочитаете — крупные куски или тонкие слайсы. Картошку нарежьте соответствующим образом.Соединение ингредиентов: Объедините нарезанный картофель с приготовленным сырным соусом, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек насытился ароматом сыра.
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Формирование блюда: Выложите получившуюся массу в форму для запекания, равномерно распределяя по поверхности.
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Сырное завершение: Оставшийся сыр перемешайте с оставшимся яйцом, залейте этой смесью будущую запеканку.
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Запекание: Поставьте форму в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Готовьте блюдо 35-40 минут до золотистой корочки.
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Подача: Выньте из духовки, нарежьте на порции и подавайте, наслаждаясь ароматом свежеиспеченной картошечной запеканки с сыром.
Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для семейного обеда или ужина.