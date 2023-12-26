Картофельная запеканка с сыром — это настоящая находка для тех, кто ценит вкусное, сытное и легкое в приготовлении блюдо.

Отлично подходит для тех моментов, когда хочется чего-то вкусного, но времени на гастрономические изыски нет. Давайте шаг за шагом рассмотрим, как приготовить этот прекрасный домашний угощение, пишет Хайзер.

Ингредиенты:

5 штук картошки,

100 г твердого сыра,

2 яйца,

5 столовых ложек майонеза,

Соль, чеснок и молотый черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Начнем с того, чтобы подготовить все необходимые продукты. Обратите внимание на свежий молодой картофель — идеальный выбор для этого блюда. Подготовка сыра: Тертый сыр придаст запеканке неповторимый вкус и аромат. Осторожно трутесь средней теркой, создавая аппетитные сырные стружки. Сырный соус: В глубокой миске соедините половину тертого сыра с одним яйцом, добавьте майонез, посолите по вкусу, приправьте молотым черным перцем и чесноком. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Приготовление картошки: Определитесь, какую форму предпочитаете — крупные куски или тонкие слайсы. Картошку нарежьте соответствующим образом. Соединение ингредиентов: Объедините нарезанный картофель с приготовленным сырным соусом, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек насытился ароматом сыра. Формирование блюда: Выложите получившуюся массу в форму для запекания, равномерно распределяя по поверхности. Сырное завершение: Оставшийся сыр перемешайте с оставшимся яйцом, залейте этой смесью будущую запеканку. Запекание: Поставьте форму в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Готовьте блюдо 35-40 минут до золотистой корочки. Подача: Выньте из духовки, нарежьте на порции и подавайте, наслаждаясь ароматом свежеиспеченной картошечной запеканки с сыром.

Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для семейного обеда или ужина.