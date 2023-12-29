Фаршированные помидоры с острым творогом, ароматной зеленью и насыщенным вкусом чеснока – это не только великолепная закуска, но и настоящее творение на вашем столе.

Если у вас есть возможность использовать помидоры разных форм и разноцветные сорта, это придает блюду не только вкусовое наслаждение, но и удивительный внешний вид, пишет Хайзер.

Для приготовления этого кулинарного шедевра вам понадобятся следующие ингредиенты: