Фаршированные помидоры с острым творогом, ароматной зеленью и насыщенным вкусом чеснока – это не только великолепная закуска, но и настоящее творение на вашем столе.
Если у вас есть возможность использовать помидоры разных форм и разноцветные сорта, это придает блюду не только вкусовое наслаждение, но и удивительный внешний вид, пишет Хайзер.
Для приготовления этого кулинарного шедевра вам понадобятся следующие ингредиенты:
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- 8 маленьких помидоров, таких как черри или бакинские на ветке.
- 180 г творога с жирностью 9%.
- Пучок свежей зелени, включая укроп, петрушку и зеленый лук.
- 2 зубчика чеснока, чтобы придать начинке насыщенный аромат.
- От 0,5 до 2 чайных ложек абхазской аджики – выбирайте в зависимости от предпочтений по остроте.
- 2 столовые ложки растительного масла.
- Соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
- Оливковое масло для подачи.
- Листочки базилика для украшения.
Шаги приготовления:
- Начнем с подготовки помидоров: отрежьте верхнюю треть каждого помидора, аккуратно удалите сердцевину с семенами, посолите изнутри и переверните на бумажное полотенце для избыточного освобождения от лишней влаги.
- Приготовьте начинку, объединив измельченные чеснок и зелень с добавлением соли. Добавьте растительное масло и абхазскую аджику, затем измельчите блендером до получения пюре.
- Объедините творог с приготовленной начинкой, поперчите по вкусу. Если творог гладкий, перемешайте вилкой, а если крупнозернистый – воспользуйтесь блендером для достижения однородности.
- Аккуратно распределите начинку в каждый помидор, плотно утрамбовывая. Наденьте верхнюю часть каждого помидора в качестве "шляпки". Поставьте в холодильник на 10–15 минут для настояния.
- Перед подачей посыпьте оливковым маслом и украсьте листочками базилика.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим великолепным блюдом, которое не только удовлетворяет ваши вкусовые рецепторы, но и визуально впечатляет.