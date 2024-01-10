Однако существует хитрый трюк, который поможет вам справиться с этой задачей и получить блестящие результаты.
Хитрый трюк для мытья посуды без моющего средства:
Ингредиенты:
- Сод бикарбонат: Это мощный очиститель, который удаляет жир и неприятные запахи.
- Уксус: Имеет свойства расплавления жира и придает блеск.
- Горячая вода: Используйте горячую воду для облегчения удаления жира и грязи.
Инструкции:
-
Намочите посуду: Перед тем как начать, намочите посуду в горячей воде. Это поможет расплавить жир и загрязнение.
-
Создайте раствор: Смешайте 2-3 ложки соды бикарбоната и 1-2 ложки уксуса в миске. Добавьте горячую воду и перемешайте, пока не образуется раствор.
-
Нанесите на посуду: Используйте губку или щетку для нанесения полученного раствора на посуду.
-
Треть и промывать: Треть поверхность посуды, обращая особое внимание на загрязненные участки. Затем тщательно промойте водой.
-
Проверьте результат: Ваша посуда должна блестеть, а жира и остатков пищи не должно остаться.
Дополнительные советы:
- Для борьбы с противными запахами добавьте несколько капель лимонного сока в раствор.
- Используйте мягкую губку или ткань, чтобы избежать царапин на посуде.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно