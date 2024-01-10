Однако существует хитрый трюк, который поможет вам справиться с этой задачей и получить блестящие результаты.

Хитрый трюк для мытья посуды без моющего средства:

Ингредиенты:

  1. Сод бикарбонат: Это мощный очиститель, который удаляет жир и неприятные запахи.
  2. Уксус: Имеет свойства расплавления жира и придает блеск.
  3. Горячая вода: Используйте горячую воду для облегчения удаления жира и грязи.

Инструкции:

  1. Намочите посуду: Перед тем как начать, намочите посуду в горячей воде. Это поможет расплавить жир и загрязнение.

  2. Создайте раствор: Смешайте 2-3 ложки соды бикарбоната и 1-2 ложки уксуса в миске. Добавьте горячую воду и перемешайте, пока не образуется раствор.

посуда, тарелки

  1. Нанесите на посуду: Используйте губку или щетку для нанесения полученного раствора на посуду.

  2. Треть и промывать: Треть поверхность посуды, обращая особое внимание на загрязненные участки. Затем тщательно промойте водой.

  3. Проверьте результат: Ваша посуда должна блестеть, а жира и остатков пищи не должно остаться.

посуда, налет

Дополнительные советы:

  • Для борьбы с противными запахами добавьте несколько капель лимонного сока в раствор.
  • Используйте мягкую губку или ткань, чтобы избежать царапин на посуде.

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