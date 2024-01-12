Любые молочные продукты, в том числе и молоко, категорически не рекомендуется разогревать в микроволновой печи. Причина - в составе "молочки" есть полезные бифидобактерии, которые исчезают под воздействием микроволнового облучения. В лучшем случае, вы выпьете или съедите бесполезный продукт, в худшем - отравитесь, так как молоко скиснет от нагрева, а вы не сразу это заметите. Учитывая этот нюанс, становится ясно, почему нельзя греть творог в микроволновке - он тоже может пропасть из-за волнового воздействия, пишет Хайзер.

Кроме того, проблема с подогревом молока в микроволновке заключается в том, что микроволновая печь может неравномерно распределять тепло, что может привести к горячим точкам в жидкости. Если молоко нагревается слишком быстро и неравномерно, оно может перегреваться, и это может вызвать выбросы или перекипание.

Чтобы избежать этого, рекомендуется следующее:

Хорошо перемешивайте: Перед и после подогрева молоко следует хорошо перемешивать, чтобы равномерно распределить тепло. Используйте низкую мощность: Если ваша микроволновая печь имеет режим низкой мощности, используйте его для более мягкого подогрева. Избегайте перегрева: Не допускайте перегрева молока. При перекипании могут образоваться пары, что может привести к выбросам и брызгам. Используйте подходящую посуду: Используйте микроволновую безопасную посуду и предотвращайте использование посуды с металлическими деталями.

В общем, если соблюдать осторожность и правильно подогревать молоко в микроволновке, это вполне безопасно.