В домашних условиях часто возникает потребность в освежении воздуха. Но знаете ли вы, что вы можете создать эффективный освежитель воздуха дома с помощью нескольких подручных ингредиентов?
Что вам понадобится:
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Бикабонат натрия (сода): Бикабонат натрия известен своими свойствами углубления неприятных запахов.
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Эфирные масла: Выберите свои любимые эфирные масла для создания приятного аромата. К примеру, лаванда, розмарин, чайное дерево или апельсиновое масло.
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Вода: Простая вода будет базовым компонентом вашего освежителя.
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Спрей-пульверизатор: Для удобства распыления освежителя воздуха.
Шаги для создания освежителя воздуха:
Подготовка раствора.
- В стакане смешайте 1/2 чайной ложки бикарбоната натрия с 1 стаканом воды.
Добавление эфирных масел.
- Добавьте 10-15 капель выбранного эфирного масла. Вы можете экспериментировать с разными комбинациями для получения желаемого аромата.
Тряшение и смешивание.
- Тряжите раствор, чтобы бикарбонат натрия растворился, и эфирные масла равномерно распределились.
Заполнение спрей-пульверизатора.
- Залейте раствор в спрей-пульверизатор.
Использование освежителя.
- Распыляйте полученный раствор в помещении для освежения воздуха.
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