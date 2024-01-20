В домашних условиях часто возникает потребность в освежении воздуха. Но знаете ли вы, что вы можете создать эффективный освежитель воздуха дома с помощью нескольких подручных ингредиентов?

Что вам понадобится:

  1. Бикабонат натрия (сода): Бикабонат натрия известен своими свойствами углубления неприятных запахов.

  2. Эфирные масла: Выберите свои любимые эфирные масла для создания приятного аромата. К примеру, лаванда, розмарин, чайное дерево или апельсиновое масло.

  3. Вода: Простая вода будет базовым компонентом вашего освежителя.

  4. Спрей-пульверизатор: Для удобства распыления освежителя воздуха.

освежитель воздуха

Шаги для создания освежителя воздуха:

Подготовка раствора.

  • В стакане смешайте 1/2 чайной ложки бикарбоната натрия с 1 стаканом воды.

Добавление эфирных масел.

  • Добавьте 10-15 капель выбранного эфирного масла. Вы можете экспериментировать с разными комбинациями для получения желаемого аромата.

Тряшение и смешивание.

  • Тряжите раствор, чтобы бикарбонат натрия растворился, и эфирные масла равномерно распределились.

освежитель

Заполнение спрей-пульверизатора.

  • Залейте раствор в спрей-пульверизатор.

Использование освежителя.

  • Распыляйте полученный раствор в помещении для освежения воздуха.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме