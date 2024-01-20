Обычные освежители воздуха, которые можно приобрести в магазинах, содержат химические вещества, которые не всегда безопасны для здоровья.

В домашних условиях часто возникает потребность в освежении воздуха. Но знаете ли вы, что вы можете создать эффективный освежитель воздуха дома с помощью нескольких подручных ингредиентов?

Что вам понадобится:

Бикабонат натрия (сода): Бикабонат натрия известен своими свойствами углубления неприятных запахов. Эфирные масла: Выберите свои любимые эфирные масла для создания приятного аромата. К примеру, лаванда, розмарин, чайное дерево или апельсиновое масло. Вода: Простая вода будет базовым компонентом вашего освежителя. Спрей-пульверизатор: Для удобства распыления освежителя воздуха.

Шаги для создания освежителя воздуха:

Подготовка раствора.

В стакане смешайте 1/2 чайной ложки бикарбоната натрия с 1 стаканом воды.

Добавление эфирных масел.

Добавьте 10-15 капель выбранного эфирного масла. Вы можете экспериментировать с разными комбинациями для получения желаемого аромата.

Тряшение и смешивание.

Тряжите раствор, чтобы бикарбонат натрия растворился, и эфирные масла равномерно распределились.

Заполнение спрей-пульверизатора.

Залейте раствор в спрей-пульверизатор.

Использование освежителя.

Распыляйте полученный раствор в помещении для освежения воздуха.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме