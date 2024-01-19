Повреждения покрытия: Большинство современных сковородок имеют антипригарное покрытие. Если вы замечаете царапины, чешуйки или другие повреждения на покрытии, это может привести к тому, что продукты начнут прилипать, а также попадать в пищу. Если вы не сможете исправить это покрытие, то, вероятно, пора подумать о новой сковородке.