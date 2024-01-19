Правильный выбор кухонной посуды является ключевым аспектом обеспечения здоровья и безопасности во время приготовления. Как определить, что пора выбросить любимую сковородку? Вот некоторые признаки, которые следует учитывать.
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Повреждения покрытия: Большинство современных сковородок имеют антипригарное покрытие. Если вы замечаете царапины, чешуйки или другие повреждения на покрытии, это может привести к тому, что продукты начнут прилипать, а также попадать в пищу. Если вы не сможете исправить это покрытие, то, вероятно, пора подумать о новой сковородке.
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Деформация или забой дна: Если дно сковороды стало неровным, деформированным или выбитым, это может повлиять на равномерность распределения тепла. Горячие точки и холодные зоны могут вызвать неправильное приготовление пищи. Если вы замечаете такие признаки, это может являться указанием на то, что сковорода потеряла свою эффективность.
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Потеря антипригарных свойств: Если ваша сковорода потеряла свою антипригарную функцию, а пища часто прилипает, это может быть признаком того, что покрытие изношено. Продолжение использования такой сковороды может привести к потере полезных свойств и усложнению приготовления пищи.
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Коррозия и ржавчина: Если вы видите признаки коррозии или ржавчины на сковороде, это может быть не только неприятным видом, но и причиной загрязнения металлическими частицами. Ржавление может также указывать на потерю интегритета сковородочного материала.
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Повреждение ручек или проушин: Ручки и ушки сковороды подвергаются значительному стрессу во время использования. Если они начинают выглядеть слабо или выявляют признаки разрывов, это может быть опасным во время приготовления. Во избежание травм и аварий следует избегать использования сковороды с поврежденными ручками.
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