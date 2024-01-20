Размер пенсии исчисляется в зависимости от страхового стажа и заработной платы, но части пенсионеров могут снизить необходимый стаж.

Некоторые украинцы могут получить более 13 тысяч гривен пенсии. Об этом уведомили в Пенсионном фонде. То есть в ПФУ рассказали, кого из украинских пенсионеров это касается.

Украинцам, проживавшим или работавшим на территориях радиоактивного загрязнения, могут назначить пенсии с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается количество лет уменьшения пенсионного возраста (не менее 15 лет). Размер пенсии по возрасту исчисляется в зависимости от страхового стажа и заработной платы.

Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, теперь также назначаются в соответствии с величиной фактических убытков заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или определенной зарплаты, равной пятикратному размеру минимальной заработной платы.

С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности составляют:

для I группы - 8187,48 гривен;

для II группы - 6549,98 гривен;

для III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС размер минимальной пенсии не может быть меньше:

для лиц с инвалидностью I группы - 13376,21 гривен;

для лиц с инвалидностью II группы – 10 700,97 гривен;

для лиц с инвалидностью III группы – 8025,73 грн.

Отмечено, что с 1 января 2024 должен был состояться перерасчет пенсий, однако актуальной информации о повышении выплат на момент публикации на сайте ПФУ не существует.

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