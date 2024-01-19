Мы рассмотрим шаги, которые помогут вам выключить рекламу на устройствах Xiaomi.
Обновление MIUI:
Убедитесь, что версия MIUI (операционная система Xiaomi) обновлена до последней версии. В новых обновлениях часто решаются проблемы с рекламой и усовершенствуют систему безопасности.
Выключение личных рекомендаций:
- Зайдите в "Настройка" вашего смартфона.
- Выберите "Приложения" и нажмите "Управление приложениями".
- Найдите "Системные услуги" и здесь выберите "Мое устройство".
- Отключите "Личные рекомендации".
Настройки безопасности:
- В "Настройках" выберите "Приложения".
- Нажмите "Управление приложениями" и выберите "Безопасность".
- В разделе "Рекламные услуги" выключите "Разрешить получение рекламы".
Выключение рекламы в приложениях:
- Перейдите к "Настройки" и выберите "Приложения".
- Выберите конкретное приложение, в котором вы хотите отключить рекламу.
- Зайдите в "Расширенные настройки" и выключите "Показывать рекламу".
Выключение MIUI Push:
- Зайдите в "Настройка".
- Выберите "Приложения" и "Управление приложениями".
- Найдите "Мое устройство" и выберите "Службы MIUI".
- Выключите "Push-сервисы".
Использование расширенных настроек:
- В "Настройках" выберите "О телефоне".
- Трижды щелкните версию MIUI, чтобы активировать расширенные настройки разработчика.
- Перейдите в "Приложения" -> "Приложения системы" и выключите "Менеджер радаров".
Общие советы:
- Проверьте приложения, которые вы устанавливаете, и убедитесь, что они известны и надежны.
- Используйте официальные магазины приложений, таких как Google Play, для установки приложений.
- Регулярно обновляйте устройство и приложения для получения последних обновлений безопасности и исправлений.
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