Как стирать синтепоновые куртки, чтобы не было комков: хитрый трюк

Синтепоновые куртки – это популярный выбор для теплых зимних дней, поскольку они легкие, теплые и способные удерживать тепло, однако со временем они могут потерять свою первоначальную упругость и стать грубыми из-за образования комков.