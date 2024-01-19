Мы рассмотрим шаги, которые помогут вам выключить рекламу на устройствах Xiaomi.

Обновление MIUI:

Убедитесь, что версия MIUI (операционная система Xiaomi) обновлена ​​до последней версии. В новых обновлениях часто решаются проблемы с рекламой и усовершенствуют систему безопасности.

Выключение личных рекомендаций:

  • Зайдите в "Настройка" вашего смартфона.
  • Выберите "Приложения" и нажмите "Управление приложениями".
  • Найдите "Системные услуги" и здесь выберите "Мое устройство".
  • Отключите "Личные рекомендации".

Настройки безопасности:

  • В "Настройках" выберите "Приложения".
  • Нажмите "Управление приложениями" и выберите "Безопасность".
  • В разделе "Рекламные услуги" выключите "Разрешить получение рекламы".

Выключение рекламы в приложениях:

  • Перейдите к "Настройки" и выберите "Приложения".
  • Выберите конкретное приложение, в котором вы хотите отключить рекламу.
  • Зайдите в "Расширенные настройки" и выключите "Показывать рекламу".

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Выключение MIUI Push:

  • Зайдите в "Настройка".
  • Выберите "Приложения" и "Управление приложениями".
  • Найдите "Мое устройство" и выберите "Службы MIUI".
  • Выключите "Push-сервисы".

Использование расширенных настроек:

  • В "Настройках" выберите "О телефоне".
  • Трижды щелкните версию MIUI, чтобы активировать расширенные настройки разработчика.
  • Перейдите в "Приложения" -> "Приложения системы" и выключите "Менеджер радаров".

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Общие советы:

  • Проверьте приложения, которые вы устанавливаете, и убедитесь, что они известны и надежны.
  • Используйте официальные магазины приложений, таких как Google Play, для установки приложений.
  • Регулярно обновляйте устройство и приложения для получения последних обновлений безопасности и исправлений.

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