Поставщики коммунальных услуг начали предупреждать о том, что начнут отключение с 29 января.

Эксперты youtube-канала "Народна думка" рассказали, кто в зоне риска.

Так, компания "Ясно" объявила о том, что уже составлены списки по Киеву и Днепропетровщине на 70 000 абонентов - это 70 000 семей только по свету.

"Представляете, какое это количество, если взять всю Украину и если взять всю коммунальные услуги: свет газ тепло воду и все остальное - цифры просто огромные", - говорится в сообщении.

Также эксперт напомнил, что Верховной Раде были внесены изменения в постановления о жилищно-коммунальных услугах, в соответствии с которыми должен был решиться вопрос только об электроэнергии.

"Т.е. отключение только света, но решили не заморачиваться и вместо электроэнергии просто написали жилищно-коммунальные услуги...", - добавил блогер Александр Дубровский в своем Youtube-канале "Народна думка".

Он напомнил, что был соответствующий мораторий и был запрет на период военного положения, однако военное положение еще не закончилось.

"Так они в конце к этому самому мараторию дописали такую ​​фразу, что на территориях где ведутся активные боевые действия на оккупированных территориях и у людей пострадавших в результате боевых действий, то есть в которых разгромлено жилье, то есть ничего если бы не изменили . Все это именно оставили, но просто дописали в конце такую ​​фразочку. Таким образом, всех остальных абонентов, живущих по всей территории Украины, они исключили из того списка, и теперь компании, оказывающие те или иные услуги по жилищно-коммунальным услугам - имеют полное право отключать физически абонентов" , - добавил Дубровский.

Дубровский добавил, что обычно отключение происходит за неуплату: если ты не платишь там в течение трех месяцев если у тебя задолженность больше 620 грн.

"А что такое за коммуналку 620 грн это за месяц за что-то одно и уже набегает больше, то уже могут прийти и отрезать. Компания Ясно заявила, что начнет эту процедуру с 29-го числа и скорее все остальные компании так же и будут давать предупреждения», - сообщил Дубровский.

Однако, как говорят эксперты, в зоне риска не только те, кто не платит.

"Смотрите, в нашем государстве есть такая классная штука, как расчетные показатели.

То есть если человек не дал показатели, то его насчитывает компания по тем, которых считает он... когда где-то забыл передать, в тебе насчитали Бог знает что. И если человек, первый, внутренне перемещенный покинул дом, второе, где-то выехал за границу еще что-то - не проживает по месту приписки...

То есть стоит дом и оттуда никто не представляет показателей, потому что никто там не пользуется ни светом ни газом и не оплачивает. Просто в один момент, когда человек вернется - увидит, что его уже просто-напросто отрезали. Потому что человеку начисляется долг, который передатся в досудебное решение, придет 10 дней если человек не успеет среагировать – просто отрежут", - предупредили в Youtube-канале "Народна думка".

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