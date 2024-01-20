После того, как вы использовали мясорубку для приготовления свежего фарша, особенно если это было жирное мясо, важно правильно отмыть и очистить устройство от остатков жира.

Это не только поможет сохранить вкусовые качества продукта, но и сохранит вашу мясорубку в надлежащем состоянии для будущих использований. Вот несколько действенных советов, которые позволят вам легко и быстро отмыть мясорубку без чрезмерных усилий.

Замороженное мясо перед помолом

Чтобы уменьшить количество жира, остающегося в мясорубке, попробуйте помолить замороженное мясо. Замороженные кристаллы воды помогут уменьшить прилипание жира к деталям мясорубки.

Горячая вода и моющее средство

После использования мясорубки, разобранной на части, промойте ее горячей водой, используя моющее средство. Горячая вода помогает растворять жир, а моющее средство помогает удалить его. Важно помнить о безопасности и следить за тем, чтобы вода не попала на электрические части мясорубки.

Используйте пищевой уксус или лимонный сок

Пищевый уксус или лимонный сок могут быть отличными средствами для борьбы с жиром. Добавьте немного уксуса или сока в горячую воду и используйте этот раствор для промывания деталей мясорубки. Кислота поможет растворить жир и убрать остатки.

Используйте хлеб или творожный пластинчатый хлеб

Замочите несколько кусочков хлеба или сырного пластинчатого хлеба в горячей воде и пропустите их через мясорубку. Это поможет впитать остатки мяса и жира, оставшиеся внутренними частями устройства.

Использование соды для удаления запаха и жира

Сода для выпечки может служить эффективным средством для удаления запаха и жира. Смешайте соду с водой, создавая пасту, и нанесите ее на внутренние части мясорубки. Оставьте на время, а затем промойте теплой водой.

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