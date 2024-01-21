С появлением седины можно столкнуться в любом возрасте, и не все хотят решать эту проблему с помощью окрашивания волос.

К счастью, существует несколько эффективных способов замаскирования седых корней без использования химических красок. Ниже вы найдете полезные советы по сохранению вашего вида свежим и естественным.

Используйте тени для волос:

Тень для волос – это прекрасное средство для временного замаскирования седины. Она доступна в разных цветах и ​​может быть легко нанесена на корни с помощью специального аппликатора или щеточки. Такое средство не только предоставляет вам время на дальнейшее решение проблемы, но и не наносит вред вашим волосам.

Проверьте природные средства:

Некоторые природные ингредиенты могут помочь скрыть седину. К примеру, корневой порошок крапивы или корицы может быть смешанный с натуральным бальзамом для волос и нанесен на корни. Это не только замаскирует седину, но и придаст вашим волосам полезные вещества.

Попробуйте окраску глиной:

Глина – это природный продукт, который может использоваться для временного окрашивания волос. Существует несколько видов глины, таких как белая, красная или черная, которые можно использовать в зависимости от цвета волос. Смешайте глину с водой до консистенции густого крема и нанесите на корни на несколько часов.

Скрывайте седину с помощью причесок:

Стильные прически могут отвлечь внимание от седых корней. Высокая челка, хвост-лезвие или волосы в плетение могут стать отличным способом замаскировать небольшие количества седины.

Обращайте внимание на волосы в лице:

Если ваша седина расположена только в области лица, вы можете использовать естественный макияж для отвлечения внимания. Правильно подобранные тени для ресниц, румяна и помада могут делать ваш вид более свежим и привлекательным.

Читайте также:

Как удалить ржавчину на унитазе: легкие и действенные методы

Как яичная скорлупа может оказаться полезной для вас: этого вы еще не знали

Как отмыть стеклокерамическую плиту, если на нее сбежало молоко: полезные советы хозяйкам