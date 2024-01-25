Духовка, несомненно, есть сердце кухни, где происходят все волшебные превращения из сырья во вкусные блюда. Даже если вы не любите убирать, удаление жира из духовки может быть легкой и даже интересной задачей, особенно когда вы пользуетесь домашними средствами.
Вот некоторые эффективные и экологически чистые методы, которые помогут вам удалить жир и копоть из духовки:
Смесь соды и уксуса:
- Смесь соды и уксуса является одним из самых эффективных средств для удаления жира. Смешайте 1/2 чашки соды с 1/4 чашки белого уксуса, создавая пасту.
- Распределите пасту равномерно по внутренней поверхности духовки, избегая обогревающих элементов.
- Оставьте смесь на ночь, а затем протрите ее влажной тряпкой или губкой.
Лимонный сок:
- Смешайте сок одного лимона из 1/2 чашки воды.
- Распылите полученную жидкость по внутренней поверхности духовки и оставьте на 15-20 минут.
- Вытрите жир тряпкой или губкой.
Спрей из уксуса и воды:
- Смешайте 1 часть белого уксуса и 1 часть воды в пульверизаторе.
- Распылите этот раствор по внутренней поверхности духовки и оставьте на 15-20 минут.
- Вытрите остатки жира тряпкой или губкой.
Способ с использованием соли:
- Завершите цикл самоочистки духовки, если у нее есть такая опция. После этого дождитесь, пока духовка остынет.
- Смешайте 1/4 чашки соли с 1/4 чашки горячей воды, чтобы создать пасту.
- Распределите пасту по всей поверхности, оставьте на 15-20 минут и протрите тряпкой или губкой.
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