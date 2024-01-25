С течением времени духовка может накопить жир и копоть, что может не только влиять на вкус приготовленных блюд, но и создавать проблемы с эффективностью ее работы.

Духовка, несомненно, есть сердце кухни, где происходят все волшебные превращения из сырья во вкусные блюда. Даже если вы не любите убирать, удаление жира из духовки может быть легкой и даже интересной задачей, особенно когда вы пользуетесь домашними средствами.

Вот некоторые эффективные и экологически чистые методы, которые помогут вам удалить жир и копоть из духовки:

Смесь соды и уксуса:

Смесь соды и уксуса является одним из самых эффективных средств для удаления жира. Смешайте 1/2 чашки соды с 1/4 чашки белого уксуса, создавая пасту.

Распределите пасту равномерно по внутренней поверхности духовки, избегая обогревающих элементов.

Оставьте смесь на ночь, а затем протрите ее влажной тряпкой или губкой.

Лимонный сок:

Смешайте сок одного лимона из 1/2 чашки воды.

Распылите полученную жидкость по внутренней поверхности духовки и оставьте на 15-20 минут.

Вытрите жир тряпкой или губкой.

Спрей из уксуса и воды:

Смешайте 1 часть белого уксуса и 1 часть воды в пульверизаторе.

Распылите этот раствор по внутренней поверхности духовки и оставьте на 15-20 минут.

Вытрите остатки жира тряпкой или губкой.

Способ с использованием соли:

Завершите цикл самоочистки духовки, если у нее есть такая опция. После этого дождитесь, пока духовка остынет.

Смешайте 1/4 чашки соли с 1/4 чашки горячей воды, чтобы создать пасту.

Распределите пасту по всей поверхности, оставьте на 15-20 минут и протрите тряпкой или губкой.

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