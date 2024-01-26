Чтобы рис не склеивался при варке, важно придерживаться некоторых советов, пишет Хайзер.





Чтобы варить рис так, чтобы он получился рассыпчатый, вам следует учесть некоторые советы. Выбор сорта риса: Используйте длиннозернистый рис, такой как басмати или жасминовый, поскольку он имеет меньше крахмала и лучше рассыпается после варки.

Хорошо промойте рис перед варкой. Мытье поможет удалить из риса лишний крахмал, который может привести к склеиванию зерен.

Используйте правильное соотношение воды и риса. Обычно для большинства видов риса отношение воды к рису составляет 2:1. То есть на каждую часть риса используйте две части воды.

Не переставайте варить во время варки. Регулируйте огонь так, чтобы вода не закипала слишком активно и периодически помешивайте рис, но делайте это осторожно, чтобы не повредить зерна.

Используйте пароварку. Если у вас есть пароварка, вы можете варить рис, используя этот способ. Это может помочь избежать поддержания зерен вместе.

Дайте рису отдохнуть. После завершения варки оставьте рис в кастрюле еще на несколько минут под крышкой, чтобы он еще немного набрал и стал менее липким.

Следование этим советам поможет вам приготовить рис, который не будет слипаться.