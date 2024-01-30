В нашей повседневной жизни часто встречаются ситуации, когда дно кастрюли становится темным и выглядит не так, как раньше.

Загорелые пятна, налет жира и другие загрязнения могут разрушить внешний вид кухонной посуды. Однако не всегда мы хотим использовать химические очисточные средства, особенно когда есть более легкий способ отбелить дно кастрюли без химии.

Как отбелить дно кастрюли без химии: Соль и уксус

Один из самых простых и эффективных способов отбелить дно кастрюли – использование соли и уксуса. Просто насыпьте достаточное количество соли на дно кастрюли, добавьте немного уксуса и оставьте на несколько часов. Затем протрите поверхность губкой или щеткой для посуды, и вы увидите, как загрязнение исчезнет, ​​а дно станет блестящим.

Не забывайте, что важно использовать белую соль, поскольку другие виды могут оставить царапины или отметины на посуде.

Как отбелить дно кастрюли без химии: Лимон и паста из бикарбоната.

Еще один прекрасный способ отбелить дно кастрюли – использовать лимон и пасту из бикарбоната. Вы можете оборвать половину лимона и ощупать им дно кастрюли, а затем намазать пасту из бикарбоната. Оставьте это на несколько часов, а затем протрите губкой или щеткой. Лимон естественно удаляет пятна, а бикарбонат помогает отбелить поверхность.

Как отбелить дно кастрюли без химии: Картофель и соль

Картофель также может быть эффективным в отбелении дна кастрюли. Вы можете нарезать картофель на полкольца, погрузить их в соль и тереть дном кастрюли. Специфические свойства картофеля помогут удалить загрязнение, а соль поможет выровнять текстуру поверхности.

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