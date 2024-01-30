Пельмени с тыквенным пюре - это интересное сочетание вкусов. Приготовление таких пельменей не так уж и сложно, а результат поразит вас своим великолепием, пишет Хайзер.

Вот простой рецепт:

Подготовьте тыквенное пюре. Варите тыквенные кубики в небольшом количестве воды до мягкости.

Слейте излишек воды и измельчите тыкву в пюре с добавлением соли и перца.



Приготовьте тесто. В глубокой миске смешайте муку, яйца, воду, тыквенное пюре и соль.

Замешивайте тесто до получения упругой массы. При необходимости добавьте муку или воду.



Подготовьте фарш: Обжарьте лук и чеснок на масле до золотистой окраски.

Добавьте мясо и обжаривайте до полной готовности. Приправьте солью и перцем по вкусу.



Сформируйте пельмени: Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в тонкие круги.На каждый круг положите небольшое количество фарша и формируйте пельмени.

Варите пельмени: Поставьте пельмени в кипящую подсоленную воду и варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.

Подавайте с тыквенным пюре: Подавайте готовые пельмени с тыквенным пюре. По желанию можно посыпать зеленью или добавить немного масла.

Ингредиенты:

Для теста:

2 чашки муки

2 яйца

1/2 чашки воды

1/2 чашки тыквенного пюре (приготовленного из отваренной тыквы)

Соль по вкусу

Для фарша:

300 г мяса (говядина, свинина, курица или их комбинация)

1 луковица, мелко нарезанная

2 зубчика чеснока, измельченные

Соль и перец по вкусу

2 ст. ложки масла для жарки

Для тыквенного пюре:

2 чашки тыквенного мякоти, нарезанной на кубики

1/4 чашки воды

Соль и перец по вкусу

Для улучшения вкуса пельменей можно добавить различные ингредиенты и приправы. Вот несколько идей:

Лук и чеснок: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их в масле до золотистой окраски и добавьте к фарше для пельменей.

Зелень: Петрушка, укроп, базилик или кинза могут добавить свежести и аромата.

Специи: Попробуйте добавить разнообразные специи, такие как чёрный перец, кумин, карри или паприку для придания особого вкуса.

Сыр: Мелко натертый сыр, такой как пармезан, сыр чеддер или гауда, может придать пельменям более насыщенный вкус.

Грибы: Обжаренные грибы добавят пельменям аромат и неповторимый вкус.

Заправки: Можно добавить соевый соус, устричный соус или терияки для экзотического вкуса.

Итальянские травы: Смесь итальянских трав, таких как тимьян, розмарин и орегано, подчеркнет вкус пельменей.

Имбирь и лимонная цедра: Для придания свежести и остроты.

Помните, что выбор ингредиентов зависит от ваших предпочтений, и вы можете экспериментировать, чтобы создать уникальный вкус пельменей, который вам нравится.