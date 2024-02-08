Узнайте, как убрать запах лука рук несколькими простыми способами.

6 способов убрать запах лука

Вот шесть различных кулинарных приемов, как избавиться от запаха лука на руках после того, как вы закончили готовить:

  1. 1. Работайте в перчатках. Этот профилактический метод полностью избавит ваши руки от запаха лука. Наденьте пару одноразовых перчаток во время работы с луком и утилизируйте их после завершения подготовительных работ.
  2. 2. Умойтесь солевым мылом. Смешайте мыло для посуды, кусковое мыло или жидкое мыло для рук с поваренной солью и пищевой содой, чтобы создать солевой скраб с удалением запаха. Покройте обе стороны ваших рук раствором и потрите их друг друга в течение 20 секунд. Промойте руки холодной водой, пока они не станут чистыми.
  3. 3. Используйте зубную пасту и ополаскиватель для рта. Зубная паста и жидкость для полоскания рта могут устранить химические соединения серы в луке, которые оставляют стойкий запах. Протрите руки зубной пастой и жидкостью для полоскания рта под проточной водой в течение примерно тридцати секунд.

лук

  1. 4. Скраб из кофейных зерен. Чтобы убрать луковой запах, можно использовать скраб из цельных кофейных зерен или кофейной гущи. Потрите кофейные зерна или гущу между руками в течение 30 секунд. Затем ополосните руки холодной проточной водой из крана.
  2. 5. Используйте лимонный сок. Выжмите немного лимонного сока на руки и потрите их вместе, пока жидкость не впитается в кожу. Затем промойте руки, чтобы убедиться, что сок утек. Используйте этот метод только если у вас нет порезов на руках, иначе лимонный сок будет печь.

лук

  1. 6. Потрите нержавеющую сталь. Потирание рук нержавеющей сталью может эффективно убрать запах лука из ваших рук, поскольку он цепляется за оставшиеся на ваших руках молекулы серы и удаляет их из кожи. Для этого просто потрите руки ложкой из нержавеющей стали, стальным бруском или другой посудой из нержавеющей стали под холодной водой, чтобы убрать запах лука.

Источник: MasterClass

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