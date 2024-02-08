Узнайте, как убрать запах лука рук несколькими простыми способами.
6 способов убрать запах лука
Вот шесть различных кулинарных приемов, как избавиться от запаха лука на руках после того, как вы закончили готовить:
- 1. Работайте в перчатках. Этот профилактический метод полностью избавит ваши руки от запаха лука. Наденьте пару одноразовых перчаток во время работы с луком и утилизируйте их после завершения подготовительных работ.
- 2. Умойтесь солевым мылом. Смешайте мыло для посуды, кусковое мыло или жидкое мыло для рук с поваренной солью и пищевой содой, чтобы создать солевой скраб с удалением запаха. Покройте обе стороны ваших рук раствором и потрите их друг друга в течение 20 секунд. Промойте руки холодной водой, пока они не станут чистыми.
- 3. Используйте зубную пасту и ополаскиватель для рта. Зубная паста и жидкость для полоскания рта могут устранить химические соединения серы в луке, которые оставляют стойкий запах. Протрите руки зубной пастой и жидкостью для полоскания рта под проточной водой в течение примерно тридцати секунд.
- 4. Скраб из кофейных зерен. Чтобы убрать луковой запах, можно использовать скраб из цельных кофейных зерен или кофейной гущи. Потрите кофейные зерна или гущу между руками в течение 30 секунд. Затем ополосните руки холодной проточной водой из крана.
- 5. Используйте лимонный сок. Выжмите немного лимонного сока на руки и потрите их вместе, пока жидкость не впитается в кожу. Затем промойте руки, чтобы убедиться, что сок утек. Используйте этот метод только если у вас нет порезов на руках, иначе лимонный сок будет печь.
- 6. Потрите нержавеющую сталь. Потирание рук нержавеющей сталью может эффективно убрать запах лука из ваших рук, поскольку он цепляется за оставшиеся на ваших руках молекулы серы и удаляет их из кожи. Для этого просто потрите руки ложкой из нержавеющей стали, стальным бруском или другой посудой из нержавеющей стали под холодной водой, чтобы убрать запах лука.
Источник: MasterClass
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