Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт очень простого и вкусного завтрака из творога.

Победительница одного из сезонов, а также бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала идеальный рецепт ленивых вареников.

Это отличная идея для завтрака, ведь готовится блюдо очень просто и быстро, а варенички получаются очень вкусными, нежными, слегка сладкими.

Для этого рецепта ленивых вареников звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 5% - 300 г

яйцо - 1 шт.

мука - 20 г

манная крупа - 30 г

соль - щепотка

сахар - 20 г

При этом сахар "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет не в тесто, а использует уже при варке.

Для идеальной консистенции "Мастер Шеф" Елизавета Глинская сперва перетирает творог через сито. Смешиваем творог с яйцом, солью, мукой – и тесто для ленивых вареников готово.

Сразу ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем в нее сахар и доводим до кипения.

Тем временем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует из творожной массы небольшие шарики и обваливает каждый в манной крупе.

Бросаем ленивые вареники в кипящую воду и варим их еще одну минуту после того, как они повсплывают.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает готовые ленивые вареники на тарелку и подает их с греческим йогуртом или сметаной, а также с ягодами по вкусу.

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