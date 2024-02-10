Победительница одного из сезонов, а также бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала идеальный рецепт ленивых вареников.
Это отличная идея для завтрака, ведь готовится блюдо очень просто и быстро, а варенички получаются очень вкусными, нежными, слегка сладкими.
Для этого рецепта ленивых вареников звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- творог жирностью 5% - 300 г
- яйцо - 1 шт.
- мука - 20 г
- манная крупа - 30 г
- соль - щепотка
- сахар - 20 г
При этом сахар "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет не в тесто, а использует уже при варке.
Для идеальной консистенции "Мастер Шеф" Елизавета Глинская сперва перетирает творог через сито. Смешиваем творог с яйцом, солью, мукой – и тесто для ленивых вареников готово.
Сразу ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем в нее сахар и доводим до кипения.
Тем временем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует из творожной массы небольшие шарики и обваливает каждый в манной крупе.
Бросаем ленивые вареники в кипящую воду и варим их еще одну минуту после того, как они повсплывают.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает готовые ленивые вареники на тарелку и подает их с греческим йогуртом или сметаной, а также с ягодами по вкусу.
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