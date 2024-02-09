Квашеная капуста со свеклой по этому невероятному рецепту от шеф-повара получится хрустящей и сочной.

Хрустящая и сочная квашеная капуста популярна не только в Украине, пишет Politeka.net.

Известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мкртчян решил поделиться рецептом квашеной капусты со свеклой по-грузински.

Хрустящая квашеная капуста со свеклой.

По его словам, хрустящая квашеная капуста со свеклой или Мжаве комбосто – очень популярна в Грузии, а именно, в Гурии, Имерети и Кахетии.

«Ее готовят как с уксусом, так и путем природной ферментации. Примечательно, что капусту нарезают большими кусками, а чтобы куски равномерно окрасились в пурпурный цвет, их располагают между свекольными слоями», - рассказал шеф-повар.

Хрустящая квашеная капуста со свеклой.

Итак, для приготовления квашеной капусты со свеклой требуются следующие ингредиенты: капуста – 3 кг; свекла – 0,5 кг; головка чеснока – 1 шт; листья сельдерея или укроп свежий – 100 г; острый перец – 2 шт; вода – 2 л; соль – 100 г; черный перец горошком – 10 шт.; лавр – 3 шт., перец душистый горошком - 10 шт.

Ход приготовления квашеной капусты со свеклой: Нарежьте капусту большими кусками, а свеклу – кружочками.

Уложите овощи слоями, пересыпая специями.

Доведите до кипения рассол, залейте капусту и оставьте под гнетом в тепле на 3 дня. Затем квашеная грузинская капуста со свеклой переносится в прохладное место на 2 дня, где достигает готовности.

«Отдыхайте и наслаждайтесь полезной капустой!», – желает шеф-повар и звезда «Мастер Шеф».

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