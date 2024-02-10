Часто определяющим фактором для коллекционеров является небольшая, но важная деталь, которую заметить могут только эксперты.

Украинцы могут получить значительную сумму денег, продавая коллекционерам старые монеты номиналом в 25 копеек. Однако ценность у них лишь определенные разновидности этих монет. Об этом говорится в данных специалистов по ресурсу "Монеты-ягодки".

К примеру, монету разновидности 5.1Даг 1992 года можно продать за 5000-7000 гривен. Ее можно узнать по характеристикам, таким как средний зуб трезубца, округлый и толстый; хвостик буквы "Ї", затрагивающий снизу буквы "Н"; гроздь №2, имеющая форму тупоугольного треугольника; и гладкая группа без насечек.

Монету 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 гривен. Это редкая разновидность, известная как "Английский чекан", и отличается выпуклым щитом и вдавленным в него трезубцем на реверсе.

За монету 25 копеек 2003 разновидности 1ЕАм можно получить около 2000 гривен. Эта монета, выпущенная для годового набора НБУ, стала редкой из-за того, что годовой набор так и не был выпущен, и согласно этому монеты были отправлены в обращение. Большинство этих монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках.

Виталий Ткач, редактор сайта "Монеты-Ягодки", объясняет, что определить самостоятельно, имеет ли монета какую-либо стоимость, достаточно сложно. Часто определяющим фактором для коллекционеров является небольшая, но важная деталь, которую заметить могут только эксперты. Поэтому лучше показать монету специалистам для оценки.

Специалисты могут быть найдены в специализированных группах и пабликах в социальных сетях. Однако за сам обзор монеты обычно не взимают деньги, поскольку "на 99% монета ничего не стоит".

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