Тонкие блинчики на молоке – это очень вкусно, блюдо станет и настоящим украшением любого стола, и настоящим спасением в случае внезапного появления гостей.

Тонкие блины на молоке отлично подойдут, как к сладкой, так и не сладкой начинке, пишет Politeka.net.

Своим семейным рецептом блинов на молоке, который проверен годами, решила поделиться автор кулинарного блога «Marina_khvil».

«Этот рецепт в нашей семье неизменен, проверен годами. Блинчики получаются, очень тонкими и вкусными. Их можно смаковать как отдельное блюдо, так и начинять с любой начинкой, попробуйте это очень вкусно», - посоветовала фудблогерка.

Ингредиенты для блинчиков на молоке понадобятся следующие: 0,5 л молока, 5 шт яиц, 2 ст.л. масла рафинированного, 1 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. соли, 150 г муки пшеничной, 50 г кукурузного крахмала.

Ход приготовления тонких блинчиков на молоке следующий: в миске соединить яйца, соль, сахар, все перемешать. К ним добавить просеянный крахмал и муку – перемешиваем, чтобы не было комочков.

- Далее добавляем в яичную массу молоко, помешиваем, чтобы тесто было однородным.

«В конце добавляем растительное масло. Перемешиваем. Оставляем тесто постоять 15 минут на столе», - рассказала кулинар о ходе приготовления блинов.

Следующий шаг – разогреваем сковороду, машем маслом.



Наливаем тесто на сковороду, равномерно распределяем тесто, выпекаем блины с обеих сторон до готовности. Готовые блины выкладываем на тарелку и подаем к столу.

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