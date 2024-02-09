Считается, что работодатели в Украине стали более требовательными к навыкам кандидатов.

По результатам опроса основной трудностью украинцев в поиске работы является недостаточное соответствие предлагаемой зарплаты их ожиданиям, что отметили 41% респондентов. Дополнительно 29% опрошенных отметили сокращение количества доступных вакансий в их отраслях.

Обобщено, считается, что работодатели в Украине стали более требовательными к навыкам кандидатов. Об этом говорится в результатах исследования крупного кадрового портала.

Большинство вакансий выдвигают высокие требования к кандидатам, большинство из которых предусматривают владение английским языком на уровне разговорного, значительный опыт работы и подтвержденные достижения. Работодатели не готовы тратить время и ресурсы на обучение профессиональным навыкам.

В то же время отмечается, что претерпели изменения и требования, которые предъявляют претенденты к работодателям, поскольку в последнее время их приоритеты и расходы также изменились.

Между проблемами, с которыми столкнулись украинцы при поиске работы, кроме несоответствия предложений заработной платы их ожиданиям, тоже отмечаются другие аспекты.

Согласно анализу:

23% опрошенных сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске труда;

22% чувствуют, что для поиска работы необходимо тратить больше усилий и времени;

Также 22% выразили недовольство из-за отсутствия возвращения от рекрутеров после собеседования или отзывов на резюме;

21% испытывают разочарование из-за отсутствия обратной связи после проведенного собеседования.

В целом большинство украинцев (62% от участников исследования) отказываются снижать свои требования к заработной плате, даже в случае трудностей в поиске новой работы.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.